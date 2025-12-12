Confirmen la mort per pesta porcina de tres senglars més
Fins ara, a Catalunya, el nombre total de positius s'eleva a 16
El ministeri d'Agricultura ha informat aquest divendres de tres nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), que eleven a 16 el total fins ara. El laboratori d'Algete, a Madrid, ha confirmat els positius. Els senglars morts es van trobar en el radi inicial del brot de PPA. Segons el govern espanyol fins ara també s'han analitzat 115 cadàvers més que han donat negatiu. Així mateix, es manté que no hi ha cap cas en les 55 granges del radi de 20 kilòmetres considerat de risc més alt. D'altra banda, el comitè científic del ministeri sobre la PPA ha celebrat la seva primera reunió i ha acordat tenir un primer informe inicial sobre el brot en un mes.
