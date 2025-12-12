La Generalitat aixecarà dilluns les restriccions en el segon perímetre del focus de pesta porcina
El radi de 6 quilòmetres al voltant del punt en què es va detectar el brot, que inclou 12 municipis, continuarà tancat
Sara González
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha comunicat als municipis del segon perímetre de protecció del brot de la pesta porcina africana que a partir de dilluns s’aixecaran les restriccions i que els veïns podran ja accedir als espais naturals a passejar o a córrer sempre que no siguin activitats de concurrència massiva. No obstant, es mantindrà la prohibició d’entrada al radi de sis quilòmetres al voltant del punt de Collserola en el qual s’ha detectat el focus, que inclou 12 municipis on encara es mantindrà el confinament.
No hi ha, segons fonts del Govern, una data a l’horitzó per posar fi al radi perimetrat més proper al brot, però argumenten que el fet que tots els positius–fins ara, 16– s’hagin produït en aquesta àrea i que, per tant, no s’hagin detectat contagis fora d’ella, possibilita que es flexibilitzin les restriccions que afectaven fins a 91 municipis. «No podem abaixar la guàrdia», asseguren des de l’Executiu, i afegeixen que cal tenir en compte els precedents en altres països i que aquests aconsellen allargar la prohibició d’accedir a aquest radi.
Reunió amb els alcaldes
Durant la reunió amb els alcaldes, la segona que se celebra en una setmana, presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha deixat clar que la Generalitat, que va declarar dimarts l’emergència per agilitzar les mesures de contenció, mantindrà el dispositiu de vigilància que inclou 700 efectius, així com l’operatiu policial a escala local.
Just aquest divendres, els Agents Rurals han iniciat la captura de senglars en aquesta segona corona de protecció en la qual s’aixecaran les restriccions a partir de dilluns. El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha explicitat que el propòsit és reduir a la meitat la població de senglars a Catalunya. Fins ara, l’Executiu ha aprovat un pla d’ajudes dotat de 20 milions d’euros per compensar els afectats, principalment granges.
En la trobada amb els alcaldes, que ha durat uns 45 minuts, el president Illa ha agraït als responsables dels ajuntaments que s’hagin alineat amb l’estratègia desplegada des del Govern per encapsular la zona i comunicar bé la situació als veïns amb l’objectiu d’evitar un escenari de més gravetat a nivell sanitari i econòmic.
Sobre l’origen del brot, tant el president com el conseller Ordeig, mantenen que «no es pot descartar cap hipòtesi» i que la investigació segueix en marxa. Serà dilluns quan el comitè d’experts presentaran un primer informe. En tot cas, el compromís que ha assumit el Govern és el d’«informar en temps real» els alcaldes quan es disposi de dades confirmades.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor Ritxi Fageda