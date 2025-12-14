La Marató de 3Cat ja ha recaptat 1,2 milions per a la prevenció, detecció precoç i la recerca en càncer
A tot Catalunya s’organitzen més de 3.000 activitats per recollir diners per a la causa
La 34a edició de La Marató de 3Cat ja ha recaptat 1.236.598 euros per a la prevenció, la detecció precoç i l’impuls de la recerca sobre el càncer. Sota el lema ‘Detectem-ho, arreglem-ho’, es poden fer donatius a través del web de La Marató, al Bizum 33333, per transferència bancària i al telèfon 900 21 50 50. Més de 1.200 voluntaris es reparteixen entre les quatre seus d’atenció telefònica per recollir donatius: a la Fira de Barcelona, al Palau de Congressos de Girona, a la Universitat de Lleida i al Port de Tarragona. A més, a tot Catalunya s’organitzen més de 3.000 activitats per recollir diners per a la causa entre concerts, competicions esportives, festivals, caminades o dinars, entre d’altres.
Mitja Marató per a la Marató a Girona
A Girona, una de les activitats solidàries més consolidada és la Marató per a la Marató, que organitzen conjuntament els Bombers, el Club d'Atletisme i el departament d'esports de l'Ajuntament de Girona. Aquest any se n'ha celebrat la 19a edició i, com a novetat, s'ha optat per modificar el format i fer una Mitja Marató, és a dir, 21 quilòmetres.
Els corredors han completat 19 voltes a un circuit urbà pel centre de la ciutat. Tot i això, tal com explica la presidenta del Club d'Atletisme, Martí Valverde, "hi ha gent que la fa sencera corrent, caminant o que només fa les voltes que vol o pot". Valverde destaca que "l'objectiu és recaptar fons per a una causa benèfica".
A l'activitat s'hi han inscrit més de 100 persones, i un altre centenar s'han acostat al punt de sortida sense inscripció prèvia. La presidenta assenyala que "no saben quants diners recaptaran", perquè la inscripció és voluntària, però recorda que al llarg dels 18 anys anteriors s'ha aportat a La Marató més de 40.000 euros.
Els bombers participants han fet la cursa per parelles, vestits amb l'equip d'intervenció. En concret, portaven la vestimenta ignífuga i la bombona d'oxigen a l'esquena, i a cada volta feien relleus amb el company. Un dels corredors, l'Eloi Bonet, explica que "només l'equip ja pesa entre set i nou quilos i la roba uns quants més, així que en total avui han de sumar entre 10 i 15 quilos més". Assegura que la gràcia de la jornada era fer la cursa "vestit com a bombers".
Entre les moltes activitats que s'han dut a terme a la demarcació de Girona, algunes estaven lligades a la gastronomia. Una de les més peculiars l'ha organitzat la Penya Barcelonista de Monells, que ha preparat una escudellada popular. A Olot, el Motor Antic Garrotxa ha organitzat una trobada de vehicles clàssics, que han fet una ruta i la jornada ha acabat amb un dinar de germanor.
A Caldes de Malavella, s'han dut a terme diferents activitats de Nadal, com un mercat o un tió solidari, mentre que a Blanes totes les entrades al Jardí Botànic Marimurtra d'aquest diumenge es destinaran íntegrament a La Marató.
La Pujada a la Seu Vella de Lleida
A Lleida, s'ha celebrat un dels esdeveniments esportius més emblemàtics de la ciutat i una de les cites més consolidades en el calendari de l'atletisme a Ponent, com ho és la 44a Pujada a la Seu Vella, amb una caminada popular i una cursa de 10 quilòmetres. Enguany s'ha ampliat la convocatòria a causa de l'elevada demanda de participació i han estat 500 les persones que han participat en la prova.
Encara al Segrià, la solidaritat s'ha estès arreu de la ciutat on entitats socials, clubs esportius, centres educatius i casals sèniors, entre altres, han organitzat jornades d'activitats amb matinals, bingos solidaris, xocolatades i espectacles, entre altres. A més, aquestes entitats participants en la Marató de 3Cat també han programat activitats més enllà d'aquest diumenge.
Pel que fa a altres municipis de la demarcació de Lleida, Tàrrega ha celebrat una matinal solidària a la plaça de les Nacions que ha barrejat esport, gastronomia, balls, jocs infantils i una gimcana. On també s'ha dut a terme una matinal d'activitats ha estat a Mollerussa, on una vintena d'entitats han col·laborat en la recaptació de fons per contribuir a la investigació en càncer. A Balaguer, en canvi, la música ha estat la protagonista aquest cap de setmana amb una marató musical, teatre i activitats de Nadal.
Caminada a Mont-roig del Camp
A Mont-roig del Camp, una trentena de persones han sortit del pavelló municipal en direcció a la platja de la Pixerota, en una caminada organitzada per l'Associació de Joves Roca Ferma. El recorregut consta d'uns quinze quilòmetres i ha travessat la riera de Vilanova i la de Riudecanyes. En arribar a la platja estava previst fer l'últim bany de l'any, si bé el temps ennuvolat no ha acabat de convèncer els participants per remullar-se. Per completar el recorregut, s'ha demanat una inscripció de cinc euros, uns diners que es destinaran íntegrament a La Marató.
Aquesta no és la primera ocasió en què l'entitat juvenil lidera amb caire social. Poc després de la seva refundació i arran dels aiguats de la dana a València, l'associació també es va organitzar per recollir elements de primera necessitat i enviar-los a la zona més afectada. Així, el vessant solidari és un dels pilars amb què es basa la seva activitat. "A banda d'incitar la vida del jovent al poble i fer cultura del poble, en tot el que es pugui col·laborar i es pugui ajudar la gent, benvingut és", ha indicat Andreu Pérez, president de l'associació.
Per recaptar fons en favor de La Marató de 3Cat, al Camp de Tarragona també s'han organitzat altres activitats, com un vermut conjunt de la Penya Barça i Penya Blanc i Blava de Cambrils, la recerca de tions als voltants de l'ermita de les Borges del Camp, cros i maratons a Reus o la Caminada popular per assolir el Cim de Sant Simplici de Tarragona.
Altres iniciatives s'han dut a terme en més d'una jornada, com la de '30 dies 10 km Durant 30 dies' a Tarragona, que lideren treballadors del CAP Tàrraco i que culmina aquest diumenge després que s'hagi allargat durant un mes. Les Terres de l'Ebre també s'han bolcat amb La Marató, amb la Fira de santa Llúcia d'Alcanar, les Jotes de l'Ebre a Amposta o la caminada pels voltants de la Sénia, entre altres.
