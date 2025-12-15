Els últims espeternecs de la borrasca Emilia encenen avisos per pluja i tempestes al litoral Mediterrani
Catalunya activa diversos avisos per a aquest dilluns davant pluges torrencials que podrien descarregar amb força en zones com les Terres de l’Ebre, l’Empordà i Ponent de Lleida
Un front associat a la borrasca Emilia intensificarà les pluges a Catalunya avui
Borrasca Emilia, en directe: Última hora del temps i l’alerta vermella a València i Andalusia
Valentina Raffio
La borrasca Emilia continua el seu recorregut sobre la península Ibèrica i, tot i que tot apunta que en qüestió d’hores començarà a dissipar-se, els seus últims espeternecs han obligat a activar desenes d’avisos de nivell groc i taronja al litoral mediterrani per a aquest dilluns. L’Agència Estatal de Meteorologia adverteix d’intenses pluges i tempestes a Catalunya, on hi ha almenys dos avisos de nivell taronja al terç sud del territori, així com al País Valencià, Múrcia i algunes parts del litoral d’Andalusia. Els pronòstics apunten que en algunes zones es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en tot just 12 hores.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat quatre avisos de nivell taronja per intensitat de pluja per a aquest dilluns per a comarques com el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. Per a aquest matí i fins al migdia també hi ha diversos avisos activats de nivell groc en altres comarques de les Terres de l’Ebre així com a l’Empordà. De cara a la tarda els avisos per precipitacions s’estenen cap al Ponent de Lleida i fins a la Noguera. Els meteoròlegs adverteixen de pluges potencialment torrencials que podrien deixar acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts.
Aquest diumenge, el dia àlgid del pas de la borrasca Emilia, en localitats de Múrcia, Almeria i Castelló s’han vorejat acumulacions d’entre 70 i 120 litres per metre quadrat en tan sols una jornada. La situació, que va obligar a activar diversos avisos vermells i a activar els protocols d’emergència, va derivar en inundacions puntuals a moltes d’aquestes zones. Aquest dilluns encara es mantenen alguns dels protocols activats aquest cap de setmana davant el pas d’aquestes pluges, com és el tancament d’una trentena d’escoles a València.
Subscriu-te per seguir llegint
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia