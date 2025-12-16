Acord de Govern i Comuns
Catalunya mantindrà la rebaixa del 50% dels bitllets del transport el 2026
Aquesta mesura beneficiarà també els usuaris que facin trajectes fins a Blanes, Hostalric, Maçanet-Massanes, Riells i Viabrea, Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles i Toses
El Govern cedeix el protagonisme a Jéssica Albiach per anunciar que els preus dels abonaments com la T-Usual i la T-Casual costaran la meitat, com en els últims tres anys
Sara González
Els abonaments de transport com la T-Usual continuaran costant la meitat del preu durant el 2026. La negociació entre el Govern i els Comuns ha arribat a l’estació final quan falten dues setmanes perquè acabi l’any, i ho ha fet amb pacte per mantenir les bonificacions del 50% de bitllets com la T-Usual i la T-Casual. S’ha de veure si els costos només s’incrementaran l’equivalent a l’IPC, però es tracta d’una mesura que es prorroga i que conviurà amb l’abonament de 60 euros al mes anunciat pel president Pedro Sánchez per viatjar a Rodalies, Mitjana Distància i autobusos estatals.
Precisament, que el Govern espanyol hagi garantit la continuïtat de la subvenció del 20% del cost per mantenir les rebaixes del preu dels bitllets ha sigut el detonant perquè la Generalitat s’hagi compromès també a posar de part seva el 30% restant, com ha passat fins ara. Això, i la insistència del grup de Jéssica Albiach, que ha plantejat un pols al Govern de Salvador Illa fins al punt d’amenaçar de no seure a negociar els pressupostos del 2026 si s’apujaven els preus.
La líder dels Comuns al Parlament ha sigut protagonista de l’anunci del manteniment de les rebaixes des de la galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, una fotografia que evidencia una nova cessió de l’Executiu per poder mantenir la cohesió, en aquest cas, amb el soci menor de la investidura. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, completarà els detalls de la mesura en la roda de premsa del migdia.
El pols dels socis
Paneque havia defensat en les últimes setmanes que, a excepció de la T-Jove, havia de començar a posar-se data de caducitat als descomptes als bitllets de transport que es van activar el 2022 per fomentar el transport públic arran de l’augment de preu dels combustibles derivada de la invasió d’Ucraïna. «Hem de fer números. Ser raonables», va argumentar el president de la Generalitat, Salvador Illa, el 5 de desembre al Parlament.
El Govern s’ha esforçat a remarcar que les administracions han desemborsat més de 700 milions per abaratir el cost dels bitllets i que, alhora, cal més inversió en la xarxa de transport, així que les bonificacions consideren que s’haurien de limitar als col·lectius més necessitats.
No obstant, tant ERC com els Comuns, als quals Illa necessita per aprovar nous comptes, havien deixat clar que no donarien el braç a tòrcer perquè consideren que no és el moment d’incrementar preus a una ciutadania castigada per la inflació, a més d’insistir que el servei de Rodalies continua portant problemes als viatgers. Després de la fotografia aquest dimarts amb els Comuns, abans de final d’any està previst que ERC tingui la seva quota de protagonisme amb la posada de llarg de la nova empresa mixtaque gestionarà el servei ferroviari a Catalunya.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona