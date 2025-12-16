La incidència estimada de la grip continua pujant, fins als 766 casos per 100.000 habitants
El creixement és menys marcat que el de la setmana anterior
La incidència estimada de la grip ha continuat pujant durant la darrera setmana, del 8 al 14 de desembre, però ho ha fet a un ritme menys marcat que l'anterior, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). Així, s'ha arribat a una incidència estimada de 766 casos per 100.000 habitants, quan la setmana anterior va ser de 421 i es va multiplicar per 2,5 la de la setmana prèvia. L'ascens va començar fa set setmanes, abans del que és habitual i de forma més marcada. La grip és el virus predominant, amb un 66% dels positius de les mostres analitzades per virus respiratoris i un total de 406 per cada 100.000 habitants, quan la setmana anterior la taxa era de 310.
Entre el 8 i el 14 de desembre es van fer 32.920 diagnòstics de grip a l'atenció primària, pels 25.158 de la setmana anterior. Del total, 2.877 són de nens de 0 a 4 anys; 5.534 de nens de 5 a 14 anys; 14.462 són de persones d'entre 15 i 44; 5.943 són del grup de 45 a 59; 1.912 es corresponen al grup de 60 a 69 anys; 1.268 del grup de 70 a 79; i 924 són de majors de 80 anys.
Els diagnòstics assolits aquesta setmana superen el pic de les tres temporades anteriors: 293 casos per 100.000 habitants la temporada passada, 191,9 l'anterior i 133,29 la temporada 2022-2023.
Salut explica que predomina la circulació del substipus A (H3N2) variant K -80%-, per sobre de l'A (H1N1pdm09) -20%-. La variant k s'ha detectat a tots els continents. A més, als països de l'hemisferi sud, on ja s'ha superat el pic epidèmic i estan en fase de descens, no s'ha observat una gravetat de la malaltia inusualment alta.
Tot i que la variant K mostra una certa divergència respecte a algunes vacunes de referència, no s'ha observat una gravetat més elevada dels casos en cap país, i s'espera que la vacuna continuï proporcionant protecció contra les formes greus de la malaltia.
En general, la incidència d'infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 1.152 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 93.519 casos i superant el nivell molt alt de transmissió.
La distribució de virus mostra la grip com el més predominant (66% de les mostres), seguit del rinovirus (10,8%), del coronavirus humà i del VRS (4,7%, cadascú). En la població pediàtrica, però, la positivitat dels multitests mostren la grip A com el més circulant (62,3% de les mostres), seguit del VRS (6,1%).
El VRS (Virus Respiratori Sincicial, responsable de la bronquiolitis) es manté en ascens des de fa sis setmanes, superant el nivell basal amb una incidència estimada de 54 casos per 100.000 habitants.
El SARS-CoV2 es manté estable a nivells baixos de transmissió. En la setmana analitzada, continua predominant la variant XFG, que és la que s'ha trobat en el 67%de les mostres.
Els ingressos en llits convencionals segueixen la mateixa tendència. Aquesta setmana tots els ingressos per covid (1) i el 76% dels de grip són de persones majors de 60 anys. El 67% dels ingressos per VRS van ser de menors de quatre anys.
Cobertura vacunal
D'altra banda, la cobertura vacunal enfront de la grip és del 66% per als majors de 80 anys i del 53% per a les persones d'entre 70 i 79 anys. Pel que fa a la covid, la cobertura vacunal és del 55% per als majors de 80 i del 39% per les persones entre 70 i 79.
En els infants entre 6 mesos i cinc anys, la cobertura enfront de la grip és del 40%. Pel que fa al VRS; la cobertura acumulada és del 94% en els nascuts entre abril i setembre; i del 69,6% en els nascuts entre octubre i maig, el que representa una cobertura total del 88,3%.
