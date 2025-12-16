Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Només una setmana en el càrrec

Interior cessarà per assetjament sexual l’acabat de nomenar cap de la Policia Nacional a Lleida

Arxiu – Cotxe de Policia Nacional

Arxiu – Cotxe de Policia Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Juan José Fernández

Madrid

Una condemna judicial emesa contra ell fa 20 anys s’ha convertit en la raó per la qual el Ministeri de l’Interior farà efectiu el cessament fulminant del comissari Antonio José Royo com a cap la Policia Nacional a Lleida, càrrec al qual l’havia promogut la Direcció General de Policia fa només una setmana.

El dia 9 de desembre prenia possessió de la plaça aquest veterà al capdavant d’una demarcació tranquil·la i en línia de sortida de la seva vida activa, ja que té 62 anys, però en l’esmentada direcció general s’ha recuperat una sentència judicial de l’Audiència Provincial de Guipúscoa que no es va tenir en el seu moment en compte per al seu nomenament, i que ara impacta de ple en el càrrec fins a fer-lo «no idoni», expliquen fonts del departament que dirigeix el ministre Fernando Grande-Marlaska.

Amb agreujant

Royo, va ser condemnat com a autor d’un delicte d’assetjament sexual sobre una subordinada sent inspector en cap a la Unitat d’Intervenció Policial, els antiavalots. La sentència el va obligar, a més, a indemnitzar econòmicament l’agent per danys morals soferts sota el seu comandament.

La sentència va considerar provat un assetjament d’un superior –cosa que és un agreujant– sobre l’agent policial, a la qual li va arribar a demanar favors sexuals a canvi d’un tracte preferent a la feina o per evitar represàlies en sentit contrari.

Un recurs del condemnat davant el Suprem no va prosperar. Al confirmar-se la sentència, es va tenir en compte a més que l’assetjament no va ser només verbal, sinó que hi va haver també en almenys una ocasió un tocament als glutis de la víctima.

El cessament del comissari Royo es farà efectiu aquest dimarts.

