La baixa càrrega viral dels senglars morts va alentir l’expansió de la pesta porcina
La confirmació de 10 positius més eleva a 26 els exemplars infectats / Van ser trobats dins del perímetre de la zona zero, cosa que no modifica les mesures de seguretat ni les restriccions
Guillem Costa
D’aquí dos dies es compliran tres setmanes des que es va declarar el brot de pesta porcina a Cerdanyola: va ser el divendres 31 de novembre quan es van confirmar els positius de dos senglars trobats morts a la zona. D’aquells dos primers senglars s’ha passat a 26 animals silvestres infectats. Es tracta d’una xifra que encara pot créixer, però que es considera "dins de la normalitat", segons assegura la Generalitat.
No obstant, fonts científiques consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, recorden que en altres brots registrats a Europa, l’avenç dels contagis va ser molt més ràpid. Fins al moment, la malaltia s’ha propagat, sí, però no a una velocitat excessivament intensa, sobretot tenint en compte la gran quantitat de senglars que habiten la zona zero perimetrada.
Com s’explica aquesta expansió moderada durant els primers dies? Hi ha diferents causes que poden contribuir a un procés d’aquest tipus, però segons ha pogut saber aquest diari, una de les raons és que la càrrega viral que s’està trobant a les mostres és relativament baixa. És a dir, els cadàvers de senglar amb pesta porcina no presenten càrregues virals gaire elevades.
Triangle infecciós
"El motiu d’una càrrega viral alta o baixa en animals es refereix a la ràtio de replicació del virus", detalla Javier Capilla, professor de virologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i investigador de l’equip de Micologia i Microbiologia Ambiental (MICROAMB). És possible que el nivell de càrrega viral tingui relació amb una soca concreta? Capilla creu que sí, però adverteix que aquesta no és l’única explicació possible. "És veritat que s’han observat diferents soques i també podria ser que en una el virus es multipliqui menys de l’esperat, però fins que no es disposi de l’anàlisi definitiva no es pot saber", afirma.
"El que sí que sabem, independentment del ritme de contagis, és que el virus sí que està causant mortalitat", assegura l’especialista. A més, no es descarta que el ritme augmenti i es comencin a detectar exemplars infectats fora del nucli del brot. Segons Capilla, cada infecció és un triangle: "Una punta és el patogen, l’altra l’hoste i l’última depèn d’altres factors; la soca és només una punta". Quant al patogen, pot ser que sigui més o menys contagiós. Quant a l’hoste, cal avaluar el sistema immunitari i la resposta davant l’entrada del virus. I també les altres circumstàncies poden ser ambientals i condicionar la propagació de la pesta porcina.
Perímetre sòlid
Sobre aquest tercer aspecte, el Govern ha mirat d’aïllar la zona zero dels contagis amb un potent perímetre que impedeix el pas de fauna per evitar que es trobin animals morts per la pesta fora d’un radi de zero a sis quilòmetres de la zona de més perill. S’ha d’assenyalar també que en països de l’est d’Europa, en les últimes dècades, després de brots de pesta porcina, s’han registrat ritmes de contagi similars a l’actual, que també podria repuntar durant els pròxims dies. De fet, el pla de la Generalitat passa perquè els porcs salvatges situats en aquest primer anell de risc es contagiïn entre ells i morin abans de poder contagiar el virus a altres animals. Als voltants es realitzen captures puntuals per comprovar que el virus no ha sortit del perímetre i per reduir el nombre d’exemplars.
"No descartem que hi hagi més casos, però entra tot dins de la normalitat", va dir ahir el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, després de conèixer la comunicació del ministeri.
Fins al moment, el laboratori estatal ha analitzat uns 208 cadàvers d’animals trobats morts al medi natural o en carreteres i vies ferroviàries a la zona infectada i els voltants, que han resultat negatius. "És una notícia per a la qual ja estàvem preparats i que ratifica que hem aconseguit l’objectiu que la malaltia no sortís del focus inicial", va insistir Ordeig, que va reconèixer que encara no hi ha notícies sobre l’informe que li han de remetre els membres del comitè d’experts designat per la Generalitat per investigar l’origen del focus.
Després de les noves troballes de senglars infectats, que es produeixen després que el telèfon 112 hagi rebut més de 2.400 trucades ciutadanes i gràcies al treball de camp realitzat pel Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, la Unitat Militar d’Emergències (UME), els Mossos d’Esquadra, el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i les policies locals, "les condicions de restricció d’accés a la zona es mantenen".
