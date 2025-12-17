Els migrants que ocupaven el B9 de Badalona clamen contra un desallotjament "inhumà": "Podem morir"
El col·lectiu denuncia que Xavier Garcia Albiol els mostra com a "salvatges" per buscar vots
Les persones que ocupaven l'antic institut B9 de Badalona denuncien que el desallotjament d'aquest dimecres té un component del tot "inhumà" pel fet de deixar centenars de persones al carrer en ple hivern. "Qui ha planificat això té un cor molt dur", ha etzibat el portaveu del B9, Younouss Drane. El col·lectiu havia demanat una moratòria per poder marxar en uns mesos perquè ara "la gent pot posar-se malalta o fins i tot morir per les baixes temperatures". Drane també ha lamentat que tot plegat estigui orquestrat per un govern municipal de Xavier Garcia Albiol (PP) que, diu, "busca vots" a través d'insultar-los i mostrar-los com a "salvatges". A les sis de la tarda han convocat una concentració de rebuig davant l'Ajuntament.
"Ha arribat el dia que per desgràcia esperàvem", ha etzibat també el portaveu de Badalona Acull, Carles Sagés. Les entitats socials lamenten que el desallotjament es faci sense alternatives i afirmen que és "del tot inacceptable" que es deixi centenars de persones al carrer en ple hivern.
Des de Badalona Acull, de fet, han seguit reclamant fins a darrera hora un ajornament del desallotjament per estudiar possibles sortides cas a cas. "En cap moment fem demagògia de dir que volem un pis per cada persona. Això no ho diu ningú".
Sagués, en canvi, demana que es puguin destinar els esforços de les administracions a regularitzar la situació administrativa de les persones que ocupaven el B9: "És l'únic camí que tenen per buscar una sortida i normalitzar la seva vida".
Amb tot, l'entitat es mostra "decebuda, però no sorpresa" pel desenllaç de la situació i pel "comportament" del PP a Badalona: "Tapen la seva inacció amb discursos de criminalització, d'estigmatització i d'acusació cap a unes persones que realment intenten fer la vida que fem altres badalonins".
Per la seva banda, la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Badalona, Gisela Bermúdez, acusa "el PSC de Salvador Illa i el PP de Xavier Garcia Albiol" de voler "expulsar" més de 400 persones al carrer "sense cap alternativa". Bermúdez assegura que cal un reallotjament "urgent" i "immediat" de tots ells.
Segons la líder veïnal, a Badalona "existeixen recursos perquè aquestes persones no dormin al carrer". En aquest sentit, Bermúdez exigeix a les administracions que posin els habitatges buits "al servei de la classe treballadora" i denuncia les pressions del "lobby immobiliari".
També ha seguit el desallotjament des de dins el portaveu de l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya, Mamadou Yero Seydi, que ha denunciat que el desallotjament es duu a terme amb la "complicitat" de tots els partits polítics i reclama una "alternativa" per a les 400 persones que malvivien al B9.
"Els estan deixant al carrer en ple hivern mentre hi ha 8.000 pisos buits a Badalona", ha etzibat Seydi, que admet que la situació dels darrers dies al B9 ha estat de "màxima tensió" per la incertesa que implica per a les persones que l'ocupaven: "No saben què serà de la seva vida a partir d'ara".
De fet, els darrers dies ja hi ha qui ha marxat. Alguns, fins i tot, la darrera matinada i també instants abans de l'entrada dels Mossos d'Esquadra a l'espai ocupat. "S'han anat gestionant com han pogut, però segueixen sense alternativa per culpa d'un sistema que els ha condemnat a la més absoluta misèria", ha lamentat Seydi.
