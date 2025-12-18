Despesa en recepta mèdica
Paracetamol i omeprazol, els medicaments més consumits el 2024: 110 milions d’envasos venuts
L’antidiabètic semaglutida és el principi actiu amb més despesa en farmàcia durant l’any passat segons l’informe ‘Prestació Farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut’, del Ministeri de Sanitat
L’informe revela que el 2024 la despesa farmacèutica amb càrrec a l’SNS a través de receptes mèdiques va suposar 13.865 milions d’euros, 650 milions més que el 2023
Nieves Salinas
Paracetamol és el principi actiu més consumit en nombre d’envasos de presentacions genèriques, tant el 2023 com el 2024, amb 60,3 milions d’envasos facturats el 2024. En segona posició se situa l’omeprazol, amb 49,1 milions d’envasos, seguit de l’analgèsic metamizol, amb 29,7 milions d’envasos. Són dades de l’informe ‘Prestació Farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut (SNS) 2024’, publicat aquest dijous pel Ministeri de Sanitat, que recull l’evolució del finançament, el consum i la despesa en medicaments i productes sanitaris durant els anys 2023 i 2024.
L’informe revela que el 2024 la despesa farmacèutica amb càrrec a l’SNS a través de receptes mèdiques va suposar 13.865 milions d’euros, 650 milions més que l’any 2023. Creix així la factura farmacèutica del 2024 respecte a l’any anterior en un 4,9%, remarca el departament que dirigeix Mónica García.
Semaglutida
El treball destaca també que l’antidiabètic semaglutida, inclòs en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut el juny del 2019, i que també s’utilitza per tractar l’obesitat, s’ha consolidat com el principi actiu amb més despesa en farmàcia durant l’any 2024. Després de successius increments en anys anteriors –un 78% el 2021, un 44,5% el 2022 i un 42% el 2023–, en l’últim exercici ha registrat un creixement addicional del 36,2%, el qual arriba a un import total de facturació de 403,9 milions d’euros.
Aquesta evolució situa la semaglutida com el medicament de més impacte econòmic dins de la prestació farmacèutica pública el 2024. Precisament aquest dijous, experts en endocrinologia i societats científiques han demanat a Sanitat que estudiï el finançament públic de la semaglutida i medicaments similars, empleats en el tractament de l’obesitat i coneguts comercialment com Ozempic i Wegovy.
Noves presentacions
En matèria de finançament, el document de Sanitat indica que el 2024, es van incorporar 1.269 noves presentacions de medicaments al finançament públic, un 46% més que el 2023. A més, entre el 2023 i el 2024 s’han finançat 118 nous principis actius, dels quals 39 compten amb designació de medicament orfe, destinats al tractament o diagnòstic de malalties rares. Destaca també la incorporació el 2024 de tres teràpies avançades, entre les quals tractaments de teràpia gènica i cel·lular, finançats sota acords de pagament per resultats.
El SNS compta ja amb 22.557 presentacions de medicaments finançades, cosa que representa el 68,4% dels medicaments autoritzats a Espanya. D’aquestes, el 57,6% corresponen a medicaments genèrics, cosa que reforça el paper d’aquests fàrmacs en l’eficiència del sistema. El 2024 el consum de medicaments genèrics ha continuat augmentant: a través de recepta suposa el 47,4% del total dels envasos de medicaments facturats i un 24,5% de la despesa.
En hospitals
En l’àmbit hospitalari, els medicaments biosimilars continuen incrementant la seva presència i representen el 2024 l’11,9% del consum total de medicaments, mentre que els medicaments orfes suposen el 10,5% del consum hospitalari, cosa que reflecteix l’impacte de la innovació terapèutica en l’atenció especialitzada.
L’informe evidencia també la col·laboració de les 22.207 oficines de farmàcia que participen en la prestació farmacèutica de l’SNS, amb la qual cosa es garanteix «l’accés equitatiu de la ciutadania als medicaments a tot el territori». A Espanya l’any 2024 hi ha de mitjana una farmàcia per cada 2.189 habitants. Ceuta i Melilla són les comunitats que tenen més nombre d’habitants per farmàcia (3.466 i 3.439, respectivament), mentre que a Navarra i Castella i Lleó la població per farmàcia és menor (1.152 i 1.502).
