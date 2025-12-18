La pesta porcina a Catalunya: un brot infectat d'incògnites
Gairebé tres setmanes després de l’esclat de la crisi, no se sap d’on ha sortit el virus que ha infectat els senglars ni com es gestionarà el sacrifici dels porcs confinats
Guillem Costa
Gairebé tres setmanes després que arrenqués la crisi pel brot de pesta porcina detectat a Catalunya, encara no se sap d’on va sortir el virus. Durant els primers dies, una de les explicacions assenyalava que el virus podria haver entrat a Collserola a través de restes de menjar contaminades procedents d’algun país europeu. Aquesta teoria va començar a perdre pes quan es va donar a conèixer la primera seqüenciació genètica dels virus detectats en els senglars infectats. A partir d’aquestes dades, va prendre cos una nova hipòtesi que passava a relacionar el brot amb una possible sortida accidental del virus des d’un laboratori.
Diversos científics consultats per El Periódico de Catalunya apunten a un possible error humà, ja que una simple transmissió entre animals infectats d’altres parts d’Europa és "improbable".
El virus del grup genètic 29, molt similar al que va circular per Geòrgia el 2007, s’utilitza com a virus de referència per a estudis del laboratori. Els dirigents del Govern no descarten, malgrat no dir-ho en públic, l’opció d’un sabotatge intencionat. Fins que la seqüenciació del virus no hagi sigut estudiada al detall per laboratoris europeus, no es podran donar a conèixer l’origen del brot.
En paral·lel, els Agents Rurals, avalats per altres cossos de seguretat, segueixen perimetrant la zona zero, a Cerdanyola del Vallès, amb l’objectiu de continuar detectant senglars infectats i impedir que accedeixin a altres zones pròximes com el parc natural de Collserola. Fora d’aquest terreny de màxim risc, es porten a terme captures per comprovar si el virus ha superat les barreres de la zona zero i ha afectat més senglars. De moment, però, l’avanç del brot ha progressat a una velocitat moderada, en bona part per aquesta virulència limitada del virus mostrejat.
Confinament
La declaració del brot de pesta porcina obliga, per ordre de la UE, a confinar tot el bestiar porcí que es cria a prop del focus. Això afecta 55 granges, en les quals hi ha 5.600 porcs d’engreixament. Són animals a què se’ls practiquen analítiques setmanals per confirmar que no s’han contagiat. Fins ara, totes van ser negatives.
La Generalitat només ha aconseguit que un únic escorxador accepti sacrificar aquests animals, cosa que podria provocar un coll d’ampolla a l’hora d’atendre tots els animals. Illa ha assegurat que tenen obertes converses amb altres indústries, perquè ben aviat serà necessari accelerar les sortides de bestiar de la zona zero.
Dels 111 països als quals Catalunya exporta carn de porcí, n’hi ha set que no accepten l’entrada als seus territoris de cap producció d’aquest sector (ni carn fresca, ni embotits, ni cap altre derivat). Entre els que apliquen el veto destaquen el Japó i les Filipines, als quals Catalunya l’any passat va vendre productes per valor de 471 milions d’euros.
Tampoc Mèxic, Tailàndia, Malàisia, Taiwan i Sud-àfrica estan comprant a Catalunya des de la declaració de la pesta porcina. "El problema és que hi ha indústries que s’han especialitzat en algunes parts molt específiques del porc, que pràcticament només es venen a aquests països i ara es troben amb l’activitat aturada", expliquen fonts del sector.
Tot i que la Generalitat ha habilitat ja, a través de l’Institut Català de Crèdit (ICF), una línia d’ajudes de 10 milions d’euros, ampliables a uns 10 milions més, per indemnitzar els sectors que hagin patit pèrdues econòmiques per l’impacte del brot, el cert és que encara no se sap com es repartiran aquests fons ni qui podran ser els beneficiaris. Ordeig ha dit en diverses ocasions que cal esperar un temps prudencial per poder valorar aquest impacte, en una crisi veterinària que pot ser llarga (de fins a un any, segons els protocols de la UE).
