Registre policial al laboratori IRTA en el marc de la investigació del brot de la pesta porcina

L'escorcoll s'està duent a terme "amb les mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d'investigació"

Punt de control de la pesta porcina en un camí del terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

ACN

ACN

Bellaterra

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil estan escorcollant aquest dijous al matí les dependències del laboratori IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra, en el marc de la investigació de l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA). Aquesta diligència ha estat ordenada pel jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, segons han informat el dos cossos policials. Afegeixen que l'entrada i escorcoll a les instal·lacions s'està duent a terme "seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d'investigació".

