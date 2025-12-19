Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
Has agafat un dècim en aquesta localitat?
Cristina Sebastià
Queden molt pocs dies pel sorteig de la Loteria de Nadal. El pròxim 22 de desembre se celebrarà el sorteig al Teatre Reial de Madrid.
Aquesta rifa reparteix cada any milions d'euros a diferents punts d'Espanya. Històricament, hi ha llocs que han tingut més sort que altres i s'han endut més d'una vegada el primer premi, valorat en quatre milions d'euros.
Una localitat de Lleida
Sense tenir en compte la ciutat de Barcelona, on ha caigut la grossa en 44 ocasions des que se celebra el sorteig, el poble de Catalunya que més sort ha repartit és Sort (Pallars Sobirà, Lleida).
En aquesta petita localitat de poc més de 2.000 habitants ha caigut la grossa en quatre ocasions, segons dades d'Europa Press.
Quatre primers premis
A principis de la dècada dels 2000, el primer premi de la loteria de Nadal va tocar a Sort dos anys consecutius; el 2003 amb el número 42473 i el 2004, amb el 54600. Més tard, el 2007 va tornar a caure la Grossa a la localitat lleidatana; aquesta vegada es va emportar el premi el número 06381. L'última vegada que Sort va repartir el primer premi va ser el 2017, i el número premiat va ser el 71198.
Aquests quatre primers premis els va repartir La Bruixa d’or, una de les administracions de Loteria que més dècims ven al país. Tot i que es troba al Pirineu català, aquesta administració ven molts dècims gràcies al servei de venda online.
Tercer i quart lloc
Per darrere de Barcelona i Sort, Vic (Osona, Barcelona) ocupa el tercer lloc al rànquing de localitats de Catalunya on més vegades ha caigut la Grossa de Nadal. Igual que a Sort, a la capital d'Osona ha tocat el primer premi quatre vegades: el 1972, 1988, 2005 i 2007.
En quart lloc, tanca la classificació Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), on es va repartir el primer premi el 1969, 1998 i el 2018.
