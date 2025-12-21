L'episodi de precipitacions genera més de 200 trucades al 112 i 80 avisos als Bombers
Badalona és on ha plogut més i la ciutat que ha tingut més incidències i a Granollers s'ha evacuat un edifici
ACN
L'episodi de pluges d'aquest dissabte ha generat almenys 202 trucades al telèfon d'emergències 112 i 80 avisos als Bombers de la Generalitat, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat. La majoria d'incidències s'han concentrat a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Barcelonès (43,6%) i al Maresme (24,3%) i amb Badalona com a ciutat més afectada. Els Bombers hi han fet 21 actuacions, mentre que n'han fet nou a Santa Coloma de Gramenet, sis a Mollet del Vallès, cinc a Sant Fost de Campsentelles i cinc a Sabadell. Badalona ha estat també la ciutat on ha caigut més precipitació, segons els registres del Servei Meteorològic de Catalunya, amb 76,4 litres per metre quadrat.
A Granollers ha calgut desallotjar un bloc de pisos per perill d'esfondrament. Els Bombers han rebut l'avís a les 13.25 hores que les obres en una de les terrasses ha fet que la bonera no absorbís aigua i que el sobrepès trenqués diverses bigues de formigó. Han fet un apuntalament d'emergència i han cobert la terrassa per evitar més filtracions. S'han evacuat preventivament 26 persones de vuit habitatges d'un edifici de cinc plantes.
També han rebut l'avís a les 17.12 hores de l’arrossegament d'una furgoneta per una riuada al Camí del Mig de Vilassar de Mar de la qual es creia que hi havia el conductor atrapat a l'interior. S'han activat vuit dotacions i la recerca ha permès localitzar el vehicle buit. El propietari n'havia pogut sortir il·lès.
Protecció Civil continua demanant prudència fins que finalitzi l'episodi de pluges, ja que s'esperen precipitacions intenses al litoral i prelitoral des del Tarragonès fins a les comarques gironines durant la nit i matinada. Ja de cara a diumenge hi haurà una treva tot i que podria arribar un nou front amb pluja a l'extrem nord-est de Catalunya cap al vespre.
Pel que fa als registres d'aquest dissabte, Badalona és on ha plogut més (76,4mm), seguida de Granollers (63,4mm), Mataró (58,1mm), la Roca del Vallès (52,6) i Dosrius (45mm).
L'Agència Catalana de l'Aigua informa que els cabals a la conca del Besòs es troben en recessió però que creix el riu Mogent on encara tenen lleugera tendència creixent. També preocupa la riera d'Arenys. Protecció Civil demana extremar la prudència i no creuar en cap cas rius, rieres o barrancs perquè la força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors