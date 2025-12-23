Gallardo dimiteix després del daltabaix socialista però s’aferra a l’escó
El líder socialista extremeny assumeix «en primera persona» la responsabilitat del 21D i nega pressions internes / Rodríguez Ibarra demana que el PSOE s’abstingui per evitar al PP pactar amb Vox
Rocío Entonado Arias
Miguel Ángel Gallardo va presentar ahir la seva dimissió com a secretari general del PSOE d’Extremadura després de la patacada electoral del 21D, en què els socialistes van obtenir el seu pitjor resultat històric a la regió. Ho va comunicar en la comissió executiva convocada d’urgència ahir, una cita que segons va explicar el mateix Gallardo no tenia per objectiu obrir un debat intern perquè la decisió ja estava "presa i madurada". I així els ho va comunicar al líder del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, ja la nit electoral.
Gallardo, que nega pressions internes per marxar, assumeix "en primera persona" la responsabilitat política per uns resultats que ha qualificat de "molt dolents, sense pal·liatius", i va defensar la seva sortida de la secretaria general com un pas necessari per obrir un nou temps en el PSOE. No obstant, aquesta renúncia no impedirà que en els pròxims dies prengui l’acta de diputat a l’Assemblea, ja que considera que no fer-ho seria "trair els seus votants".
"Faig un pas enrere per, amb la meva experiència, aportar en el que se’m demani sempre. Perquè abans que res soc un socialista inquiet que vol ajudar", va dir després de recordar que ha sigut secretari general durant gairebé dos anys, un període en què ha afrontat dos processos de primàries i en què ha rebut el suport de molts companys.
Gallardo va assegurar que ha mirat de resistir "en els temps més difícils" davant una denúncia que va qualificar de falsa i que, segons va dir, "ho ha entelat tot". "Estic convençut que en poc temps es resoldrà, i amb això arribarà la tranquil·litat de la meva pròpia família", va assenyalar. Cal recordar que amb la recollida de la seva credencial com a nou parlamentari electe en els pròxims dies adquirirà automàticament la condició d’aforat. Una prerrogativa vinculada al càrrec que s’activa des d’aquest moment, sense necessitat d’esperar a la sessió constitutiva de la Cambra, i que obre una nova via perquè el cas David Sánchez es derivi al Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura (TSJEx).
Gallardo es va acomiadar assegurant que marxa "amb el cap ben alt" malgrat el dolor que suposa no haver complert els objectius polítics marcats. "Quan actues amb abnegació i honestedat, amb el ferm convenciment que el que fas és per millorar la vida dels veïns, no te’n pots anar amb un sentiment amarg", va concloure.
Després de la marxa del seu secretari general, el PSOE d’Extremadura quedarà en mans d’una gestora que controlarà directament Ferraz. En els pròxims dies, la Secretaria d’Organització del PSOE federal nomenarà una comissió que coordinarà l’activitat del partit a la regió fins a la celebració d’unes noves primàries i el congrés regional. L’Executiva va reconèixer la feina i el compromís de Miguel Ángel Gallardo i de tot el Partit Socialista extremeny en aquesta campanya electoral i va indicar que aquesta nova etapa continuarà treballant per reforçar el projecte socialista a Extremadura.
De 28 a 18 escons
La dimissió com a secretari general de Gallardo arriba després que el PSOE hagi obtingut els pitjors resultats de la seva història a Extremadura, amb què ha trencat el terra de 28 escons obtingut el maig del 2023 a l’aconseguir-ne només 18, en unes eleccions convocades de manera anticipada per la presidenta de la Junta, María Guardiola. El PP només va obtenir un escó més (29), però Vox i Unides per Extremadura han sortit reforçats amb 11 i 7, respectivament.
Ara, serà la gestora la que decideixi la posició del PSOE d’Extremadura respecte a la constitució de la nova Assemblea, les negociacions per formar govern i la posterior investidura de Guardiola. "Fins aquí la nostra responsabilitat", va respondre Gallardo quan se li va preguntar per una possible abstenció del PSOE en la investidura de la popular María Guardiola que el mateix expresident de la Junta d’Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, va proposar per deixar Vox fora del govern extremeny.
Minuts abans d’iniciar el conclave, i respecte a la dimissió de Gallardo, el secretari provincial del PSOE de la província de Càceres, Álvaro Sánchez Cotrina, va reconèixer la necessitat de prendre decisions "a l’altura de la contundència" dels resultats electorals del PSOE. Segons Sánchez Cotrina, ara s’ha de "reiniciar" el partit i donar una nova resposta als extremenys en tant que el projecte presentat "no és atractiu".
Sobre si farà el pas per mirar de liderar el partit a Extremadura, Sánchez Cotrina va afirmar que està centrat en el PSOE provincial de Càceres perquè, de cara a l’any 2027, tinguin el millor resultat en les municipals. "Jo no estic pensant en això, estic pensant en la duresa del resultat del PSOE", va dir.
