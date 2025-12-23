Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
Els Mossos d'Esquadra detenen un home per un delicte contra la salut pública
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys que tenia una plantació de marihuana amagada en dos magatzems a Fogars de Montclús (Vallès Oriental). El cas es va destapar arran de la investigació policial a una granja de Riells i Viabrea per unes irregularitats en la gestió dels fems i del benestar animal. Això va portar els agents a visitar una segona finca dels mateixos ramaders i van localitzar els dos magatzems que llogaven a un home. A dins hi havia 264 plantes de marihuana repartides en els dos magatzems. Els agents van detenir el responsable de la plantació per un delicte contra la salut pública i un altre de frau del fluid elèctric.
La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra a Girona van començar a investigar una finca ramadera de Riells i Viabrea per possibles irregularitats en la gestió dels fems i el benestar animal. Es tracta d'una granja ovina i caprina que els agents van visitar el 10 de desembre. Allà van comprovar que hi havia diverses irregularitats administratives ambientals vinculades al benestar animal.
Això va provocar que l'endemà anessin a una parcel·la dels mateixos ramaders que tenen a Fogars de Montclús. Allà van descobrir que s'hi abocaven fems en terres que no estaven impermeabilitzats, s'acumulaven residus domèstics i, a més, hi havia animals a l'exterior de la nau ramadera. A més, les instal·lacions no compleixen amb la normativa de bioseguretat i no tots els animals tenien en cròtal d'identificació, no es gestionaven les baixes d'animals i hi havia anomalies en el registre d'explotació.
En aquesta inspecció a la finca de Fogars, els agents van veure que hi havia dos magatzems que estaven llogats a un home. Per això van demanar el suport de la Unitat d'Investigació de Granollers i el dia 12 de desembre es va entrar en els locals. A dins, la policia va trobar-hi 264 plantes de marihuana: 90 en un magatzem i 174 a l'altre. Hi havia ventiladors, extractors, panells, filtres i aparells d'aire condicionat que afavoria el cultiu de la droga.
A més, hi havia una doble escomesa elèctrica i, per tant, l'home tenia la llum punxada. Per aquests motius, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 38 anys com a responsable de la plantació per un delicte contra la salut pública i un altre de frau del fluid elèctric.
L'home no tenia antecedents i va passar a disposició judicial a Granollers el 13 de desembre. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han tramitat les denúncies pertinents als diferents departaments de la Generalitat i a l'Ajuntament de Fogars de Montclús per les infraccions en matèria de benestar animal.
