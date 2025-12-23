La línia R11 de Rodalies interrompuda entre Granollers Centre i Sant Celoni per un atropellament
La companyia ferroviària ha establert un servei alternatiu per carretera entre els dos punts afectats
Les línies de Rodalies de Renfe R2, R2 Nord, R8 i R11 s'han hagut d'interrompre entre Granollers Centre i Sant Celoni per l'atropellament d'una persona, segons han informat tant la companyia ferroviària com Protecció Civil, que ha activat la fase de prealerta del pla per emergències ferroviàries Ferrocat. Renfe ha informat de la situació minuts abans de tres quarts de vuit del vespre i ha explicat que els combois poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut a mesura que s'acosten a l'estació Granollers Centre. A banda, s'ha activat un servei alternatiu per carretera entre la capital vallesana i Sant Celoni.
