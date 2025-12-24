Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
La Molina i la Vall de Núria són les protagonistes d'aquesta història
Patricia López Avilés
Des de principis de desembre les pistes d'esquí estan repletes d'aficionats a aquest esport. I és que la neu no la tenim en totes les temporades; només a finals de la tardor i a l'hivern.
L'inici del fred marca per a molts el tret de sortida a escapades a la muntanya i jornades exteriors envoltades de paisatges nevats.
I és que Catalunya disposa d'una oferta àmplia i variada per als amants d'aquest tipus d'activitats. En total, i segons l'Idescat, el territori compta amb 19 estacions d'esquí, repartides entre els Pirineus de Girona i Lleida, fet que la converteix en una de les comunitats amb més tradició en esports d'hivern.
Bitllets combinats
A més, les estacions d'esquí i muntanya del Pirineu de Girona han començat la temporada amb una millora en la sostenibilitat, les pistes i la digitalització dels serveis.
Aquesta temporada d'hivern, les cinc estacions d'esquí i muntanya gironines ofereixen un domini esquiable de 206 km de pistes per gaudir dels lliscaments per les millors muntanyes de Catalunya.
Per facilitar l'accés a les pistes d'esquí, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies han renovat un any més l'oferta de bitllets combinats 'Skitren' i 'TreNatura'.
Com accedir a La Molina
Aquestes butlletes permeten esquiar a les pistes de La Molina i la Vall de Núria, així com gaudir de la natura i els esports d'hivern al Pirineu català, amb un estalvi que pot assolir el 30% respecte a la compra dels serveis per separat.
El passi combinat 'Skitren' La Molina té un preu únic de 53 euros per als adults i 41,50 euros per als nens.
Inclou el viatge d'anada i tornada als trens de la línia R3 des de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) fins a La Molina, passant per Vic, l'autobús des de l'estació de tren fins a les pistes i el forfet d'un dia amb assegurança inclosa.
Passi per a la Vall de Núria
El bitllet combinat Skitren Vall de Núria engloba el viatge d'anada i tornada als trens de la línia R3 fins a Ribes de Freser (Ripollès, Girona), el tren cremallera fins a la Vall de Núria i el forfet d'un dia, també amb l'assegurança inclosa.
Té un preu únic de 47,70 € per a adults i 40,20 € per als més petits.
Tots dos productes estaran disponibles fins al 5 d'abril del 2026 a la web de Renfe i en estacions de Rodalies de Catalunya.
Una opció per als no esquiadors
Per als usuaris que no vulguin esquiar, però sí gaudir de la muntanya, el TreNatura inclou un bitllet de tren fins a Ribes de Freser i el viatge d'anada i tornada al Cremallera de la Vall de Núria.
Aquest passi està disponible diàriament i fins al 30 de novembre de 2026. Tot i això, durant el mes de novembre de l'any que ve només es podrà fer servir els dissabtes, diumenges i festius.
El preu és de 40,20 € per als adults i 30,70 € per als nens, i es pot adquirir a la web de Renfe i a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències