Serveis socials
Allotjades 120 de les 180 persones vulnerables que vivien al B9
La consellera Martínez Bravo denuncia la "inacció" de l’Ajuntament de Badalona per assistir els desnonats de l’antic institut. "No és d’humanitat deixar-los al carrer", afirma.
Pau Lizana Manuel
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va denunciar ahir la "inacció" de l’Ajuntament de Badalona per atendre les persones vulnerables desallotjades dimecres passat de l’antic institut B9 i va assegurar que el pacte a què van arribar dimarts entitats socials i el Govern per oferir una alternativa residencial als desallotjats ha aconseguit reallotjar "120 persones, de les 180 identificades com vulnerables que habitaven" l’edifici municipal.
La consellera va assegurar que aquestes persones estaran allotjades temporalment, almenys, durant "aquests dies" de Nadal davant "la situació d’emergència climàtica" per les pluges i el fred. "No és d’humanitat haver tret totes aquestes persones i haver-les deixat al carrer", va resumir.
Es pot recordar que l’acord entre les entitats socials i el Govern, en què també va participar la Síndica de Greuges, no únicament va afectar aquells desnonats que fa una setmana que pernocten sota un pont de l’autovia C-31 –a escassos metres de l’institut que va arribar a acollir 400 persones sense llar– sinó també a totes aquelles persones acollides per entitats socials que no van poder entrar diumenge a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat davant la pressió veïnal i, finalment, a aquells que fins dimarts ocupaven l’antic alberg de Can Bofí Vell.
La consellera va reconèixer que prop de 60 persones van rebutjar ser reallotjades. Martínez Bravo ho va atribuir que "derivar aquestes persones [a Serveis Socials] és una feina que requereix molt temps" i que "no s’ha fet des de l’Ajuntament de Badalona".
La màxima responsable de Drets Socials va assegurar que el consistori sí que va fer derivacions en casos d’extrema vulnerabilitat, però "no van ser suficients". Tan sols arribaven "al 16% de les persones identificades com a vulnerables dins del B9", va dir.
Durant la seva entrevista al programa matinal La Hora, de La 1, Martínez Bravo va denunciar també la "inacció" de l’Ajuntament de Badalona respecte a Can Bofí Vell, un espai tancat fa pocs mesos. La consellera, dijous passat, va demanar per carta a l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que reobrís la masia per "oferir una resposta de sortida immediata" als desallotjats. El primer regidor, no obstant, es va negar a activar el recurs perquè "no està en condicions", segons va recordar la consellera en una altra entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.
"Temes delictius"
Malgrat les queixes per l’actuació de l’Ajuntament de Badalona, Martínez Bravo va reconèixer que "la situació a l’assentament era molt delicada" i que, en alguns casos, va implicar "temes delictius". "Però era una minoria de les persones que hi eren. I el fet que sobre aquestes persones hagi de caure el pes de la llei, no treu que moltes d’altres eren allà perquè no tenien cap altra alternativa", va matisar.
