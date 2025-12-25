Illa demana treballar per "una Catalunya de convivència que acull i integra tothom"
El president recomana prudència a la ciutadania davant l'avís de temporal meteorològic
Salvador Illa ha demanat treballar per "una Catalunya de convivència que acull i integra tothom" durant l'ofrena tradicional a la tomba de Francesc Macià, que ha encapçalat com a president de la Generalitat. Illa ha recordat la tasca del que també va ser president del govern català, mort ara fa 92 anys, desenvolupada "en temps convulsos i de canvi". El cap de l'executiu català ha afirmat que actualment també es viuen "canvis de fons, profunds, de vegades molt accelerats" i ha considerat que l'obra de Macià "ha de servir d'exemple i guia". En paral·lel, Illa també ha volgut transmetre un missatge de "precaució" a la ciutadania davant l'avís de temporal meteorològic que ha d'assolar el país en les pròximes hores.
