Seguretat
Interior compra 17.000 armilles antibales per als Mossos
Germán González
El Departament d’Interior va començar fa un any a renovar les armilles antibales dels Mossos d'Esquadra perquè algunes tenien caducades les plaques balístiques (les proteccions que tenen a dins) i les fundes estaven desgastades per l’ús. A més, l’increment de les noves promocions, amb què la plantilla arribarà a 25.000 agents el 2030, ha comportat un augment de la demanda d’aquest equipament, fonamental per al patrullatge policial i les actuacions d’emergència.
Entre finals del 2024 i el 2025, Interior ha adquirit 9.000 armilles antibales, amb una partida que puja a cinc milions d’euros, a la Fàbrica Espanyola de Confecció. D’aquestes 9.000 unitats adquirides, 8.117 renovaran els equipaments obsolets, mentre que les 883 restants cobriran les necessitats de dotació dels nous agents sortits de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A finals d’aquest 2025 s’ha executat la substitució de les últimes unitats pendents de renovar.
A més, fonts policials apunten que, amb vista al 2026, també se n’han adquirit 5.400 més (4.000 renovacions i 1.400 per cobrir noves places). També hi ha oberta una licitació, pendent d’adjudicació, per substituir a finals del 2026 2.500 armilles més que caducaran llavors. La Direcció General de la Policia explica que les unitats retirades segueixen un procés de destrucció i reciclatge.
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Sabies que al barri vell de Salt trobem edificis des d’on es disparaven ballestes i armes de foc?
- Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Un home resulta ferit a Figueres envestit per un cotxe mentre dormia al túnel d'un aparcament