Girona és la província que acumula més accidents amb animals salvatges
Catalunya suma més de 37 quilòmetres de carretera amb un gran perill per accidents amb senglars i cérvols
Roberto Bécares
La fauna salvatge va provocar el 2024 més de 36.000 accidents de trànsit a tot l’Estat espanyol, fet que ja suposa l’origen d’un de cada tres accidents en vies interurbanes. Girona és la província que acumula més accidents amb fauna salvatge. Des de la Direcció General de Trànsit (DGT) fa temps que es busquen fórmules per intentar reduir aquest tipus de sinistres, que només l’any passat van deixar vuit persones mortes i 549 ferides. En el 75% dels casos hi van estar implicats senglars i cabirols, dues espècies que en els darrers anys experimenten una alarmant sobrepoblació.
Entre les mesures aplicades per la DGT hi ha la construcció de passos de fauna; el tancament de les vores de les autovies i autopistes; el manteniment de l’estat de les tanques per reposar trencaments o buits; i les desbrossades a les vores de les carreteres convencionals per facilitar la percepció anticipada, per part dels conductors, de la possible presència o irrupció d’animals.
Per poder aplicar aquestes mesures amb més eficiència, des de l’organisme dirigit per Pere Navarro s’ha establert un procediment sistematitzat i homogeni per a tota la xarxa estatal de carreteres (RCE) que identifica aquells trams amb una freqüència especial d’incidents viaris amb implicació d’animals (TEFIVA). És a dir, els trams de carretera amb una incidència més elevada d’accidents amb fauna salvatge.
Els trams més perillosos es concentren a Girona
Així, la Direcció ha elaborat un llistat d’aquests punts negres singulars, que encapçala Castella i Lleó amb 37 trams, seguida de Catalunya, amb 26, i l’Aragó, amb 19.
A Catalunya, on cada dia la fauna provoca 16 accidents de trànsit —és a dir, uns 5.500 l’any—, els trams més perillosos es concentren a Girona, sobretot a la N-260, i a Tarragona, a la N-240.
Per províncies, els TEFIVA se situen a Barcelona a l’AP-7 (entre els quilòmetres 173,6 i 175,5), la B-24 (entre el km 8,4 i el 10,2) i la N-340 (entre el km 1.230 i el 1.231).
A Girona, a la N-2 (entre els punts quilomètrics 737,2 i 738,7, i 764,8 i 766) i a la N-260 en vuit trams: del quilòmetre 24,1 al 25,1; del 25,6 al 27,9; del 28,6 al 29,9; del 40,6 al 41,7; del 42,9 al 44,4; del 56,9 al 57,9; del 181,1 al 182,1; i del 187,8 al 188,9.
A Lleida, els trams més perillosos es troben a l’A-22 (del quilòmetre 6,4 al 8,1); a la N-240 (del 75,8 al 76,8); i a la N-260 (del 222,2 al 223,2; del 223,2 al 224,9; i del 304,2 al 305,9).
Finalment, a Tarragona els accidents amb fauna salvatge es concentren a la N-240 (entre els punts quilomètrics 2,7 i 3,7; entre el 15,7 i el 18,1; i del 23 al 24,5).
Per elaborar el llistat s’han utilitzat dades tant policials com dels serveis de conservació de la pròpia DGT, relatives a successos amb constància d’atropellaments d’animals o amb intervenció d’animals.
Així, dins d’aquests successos denominats «incidents» amb implicació d’animals, a efectes d’identificació dels trams, es consideren no només els accidents amb víctimes, sinó també els accidents amb danys materials, així com altres tipus de successos registrats amb constància de la implicació d’un animal.
D’acord amb aquests criteris, es consideren trams amb especial freqüència d’incidents viaris amb implicació d’animals (TEFIVA) aquells trams d’una longitud mínima d’un quilòmetre en què, durant els darrers cinc anys, s’hagin registrat com a mínim 10 incidents relacionats amb fauna de certa mida i que algun d’ells hagi provocat un accident amb víctimes.
En total, la DGT ha detectat a la xarxa viària estatal un total de 150 trams TEFIVA, que comprenen una longitud global de 205,1 quilòmetres, cosa que representa aproximadament el 0,8% de la longitud total de la xarxa. Tot i això, malgrat el seu petit percentatge de longitud, en aquests trams s’hi concentren més de 3.200 incidents i el 21% del total d’accidents amb víctimes amb implicació d’animals registrats a la RCE.
Les comarques amb més xocs amb animals
En la mateixa línia, segons dades publicades fa uns mesos pel Servei Català de Trànsit, l’Alt Empordà i la Selva són dues de les comarques catalanes amb més accidents de trànsit per xoc amb fauna salvatge. Entre el 2014 i l’abril del 2025, les dues comarques han sumat prop de 5.200 topades amb animals, majoritàriament amb porcs senglars. Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, és el tercer municipi amb més sinistres de tot Catalunya, amb 314 xocs. L’increment de la presència d’ungulats a la xarxa viària, especialment a les zones boscoses i de conreu, fa créixer el risc a les carreteres gironines.
La gran majoria dels xocs són causats per porcs senglars, que representen el 63% del total d’accidents amb animals a Catalunya. Els cabirols també han anat guanyant protagonisme, especialment durant la primavera, quan la seva activitat nocturna augmenta. A més, tot i que en menor mesura, també s’han detectat col·lisions amb gossos, gats, bestiar boví o equí i, fins i tot, amb aus rapinyaires.
