Mor Carles Vilarrubí, empresari i exvicepresident del Barça, als 71 anys
Vilarrubí, empresari i gastrònom guardonat amb la Creu de Sant Jordi, va exercir de vicepresident de l’entitat blaugrana des del 2010 fins a l’1 d’octubre del 2017
Albert Guasch
Carles Vilarrubí, empresari i exvicepresident del FC Barcelona, ha mort aquesta matinada a Barcelona als 71 anys. Vicepresident del FC Barcelona fins a l’1 d’octubre del 2017, Vilarrubí va ser també una figura important del món empresarial i polític català des dels inicis de Convergència i Unió, participant en la creació de Catalunya Ràdio amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat i exercint com a secretari general i director adjunt de l’emissora pública entre els anys 1983 i 1986.
«El FC Barcelona, el seu president i la Junta Directiva expressen el seu més sentit condol per la mort de Carles Vilarrubí, vicepresident institucional del Club des de l’1 de juliol del 2010 fins a l’1 d’octubre del 2017. Vinculat al Barça des de molt jove, també va defensar l’escut com a jugador d’hoquei sobre patins, abans de desenvolupar una llarga trajectòria com a directiu. Empresari i gastrònom, guardonat amb la Creu de Sant Jordi i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. El Club vol expressar tot el seu suport i afecte a la família i amics. Descansi en pau», diu el comunicat que ha publicat el club.
Vinculat al Barça des de jove, va formar part del club també com a esportista a l’equip d’hoquei patins, abans de desenvolupar una extensa trajectòria com a directiu i gestor. Va formar part de la junta de directiva de Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu fins a la seva dimissió l’1 d’octubre del 2017, en desacord amb la decisió de disputar el partit de lliga contra Las Palmas després del succeït durant el referèndum de Catalunya.
Des de l’any 2016, després d’haver sigut part de la junta del Futbol Club Barcelona, va ser nomenat president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, càrrec en el qual va ser reelegit el 2020 per a quatre anys més
