Cinc dies de pluja omplen els pantans al 82%

El temporal registrat durant els dies de Nadal ocasiona un dels increments més importants dels últims anys a les conques internes

L’embassament de Sau a prop del dic, ahir, amb les reserves al 71%.

L'embassament de Sau a prop del dic, ahir, amb les reserves al 71%. / Ferran Nadeu

Valentina Raffio

Barcelona

Els pantans de les conques internes de Catalunya poden presumir finalment d’una bona salut. Segons els registres de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ahir estaven al 82% de capacitat màxima, xifra que representa el percentatge més alt dels últims anys. S’allunya, per tant, el record de l’hivern del 2024, en què les reserves amb prou feines arribaven al 14%. Des d’aleshores, sobretot gràcies a una primavera que ha sigut molt plujosa, els embassaments s’han recuperat de mica en mica.

Ara, en només cinc dies, coincidint amb els dies de Nadal, les pluges han descarregat amb tanta força que han augmentat les reserves d’aigua gairebé 12 punts percentuals. No es registrava una setmana tan plujosa des del març.

Imatges de la llevantada 1. El cabal del Fluvià al seu pas per Besalú, ahir al matí 2. El pantà de Susqueda desembassant aigua, en una imatge de TVE 3. Diverses persones contemplant l’estany intermitent d’Espolla, a Fontcoberta, que ha ressorgit per efecte de la llevantada 4. Un cotxe sense ocupants colgat per la neu a Setcases, en una imatge difosa ahir pels Bombers. | PERE DURAN / NORD MEDIA

El cabal del Fluvià al seu pas per Besalú. / Pere Duran / Nord Media

Des de principis de setembre, els pantans de les conques internes han vorejat, amb els seus alts i baixos, el 70% de capacitat. La nit de Nadal, de fet, se situaven en el 70,75%. Però des d’aleshores, amb l’arribada de diversos fronts carregats de pluja i neu, els nivells d’aigua embassada no han deixat de créixer. El dia de Nadal van pujar gairebé dos punts percentuals. Per Sant Esteve van ser gairebé quatre més. El dia 27 van fer un salt de més del 6% respecte al balanç anterior. I ara, en l’arrencada de la setmana de final d’any, han pujat més d’un punt addicional. En total, s’estima que ja hi ha més de 560 hectòmetres cúbics d’aigua embassada. D’aquests, almenys 80, l’equivalent al consum de dos mesos d’aigua a tot Catalunya, han caigut en una sola setmana.

En aquests moments, pràcticament tots els pantans de Catalunya mostren un estat més que òptim. El de Susqueda, per exemple, està al 98% de capacitat amb gairebé 220 hectòmetres d’aigua emmagatzemada, i el de Foix supera el 88%. Els de Darnius Boadella, Sant Ponç, la Baells i Llosa del Cavall també estan al 80%, i Sau, que en el pitjor moment de la sequera va quedar completament buit, ara llueix un esplèndid 71%. Els únics que es queden una mica enrere són Riudecanyes, que està al 45%, i Siurana, que segueix al 16%.

El 2025 s’acabarà com un any generós pel que fa a pluges a Catalunya, almenys en comparació amb l’últim lustre, en què es van registrar períodes de sequera extrema i una llarga concatenació de mesos en què no va caure ni una gota.

