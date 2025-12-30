Cinc dies de pluja omplen els pantans al 82%
El temporal registrat durant els dies de Nadal ocasiona un dels increments més importants dels últims anys a les conques internes
Valentina Raffio
Els pantans de les conques internes de Catalunya poden presumir finalment d’una bona salut. Segons els registres de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ahir estaven al 82% de capacitat màxima, xifra que representa el percentatge més alt dels últims anys. S’allunya, per tant, el record de l’hivern del 2024, en què les reserves amb prou feines arribaven al 14%. Des d’aleshores, sobretot gràcies a una primavera que ha sigut molt plujosa, els embassaments s’han recuperat de mica en mica.
Ara, en només cinc dies, coincidint amb els dies de Nadal, les pluges han descarregat amb tanta força que han augmentat les reserves d’aigua gairebé 12 punts percentuals. No es registrava una setmana tan plujosa des del març.
Des de principis de setembre, els pantans de les conques internes han vorejat, amb els seus alts i baixos, el 70% de capacitat. La nit de Nadal, de fet, se situaven en el 70,75%. Però des d’aleshores, amb l’arribada de diversos fronts carregats de pluja i neu, els nivells d’aigua embassada no han deixat de créixer. El dia de Nadal van pujar gairebé dos punts percentuals. Per Sant Esteve van ser gairebé quatre més. El dia 27 van fer un salt de més del 6% respecte al balanç anterior. I ara, en l’arrencada de la setmana de final d’any, han pujat més d’un punt addicional. En total, s’estima que ja hi ha més de 560 hectòmetres cúbics d’aigua embassada. D’aquests, almenys 80, l’equivalent al consum de dos mesos d’aigua a tot Catalunya, han caigut en una sola setmana.
En aquests moments, pràcticament tots els pantans de Catalunya mostren un estat més que òptim. El de Susqueda, per exemple, està al 98% de capacitat amb gairebé 220 hectòmetres d’aigua emmagatzemada, i el de Foix supera el 88%. Els de Darnius Boadella, Sant Ponç, la Baells i Llosa del Cavall també estan al 80%, i Sau, que en el pitjor moment de la sequera va quedar completament buit, ara llueix un esplèndid 71%. Els únics que es queden una mica enrere són Riudecanyes, que està al 45%, i Siurana, que segueix al 16%.
El 2025 s’acabarà com un any generós pel que fa a pluges a Catalunya, almenys en comparació amb l’últim lustre, en què es van registrar períodes de sequera extrema i una llarga concatenació de mesos en què no va caure ni una gota.
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava