Torn d’ofici
Catalunya reforça la justícia gratuïta amb sis milions d’euros més cada any
La inversió de 22,8 milions a quatre anys, pretendre que els lletrats recuperin el 31% de poder adquisitiu perdut des del 2011 per la falta d’actualització dels mòduls de compensació
Aquest 2026, la inversió total addicional serà de 10 milions, sumant els fons extra per a guàrdies del torn d’ofici
El torn d’ofici de violència de gènere es dispara un 18% a Barcelona en un any
Germán González
Un «acord històric». D’aquesta manera han qualificat representants del Departament de Justícia el pacte firmat aquest dimarts a la Generalitat entre el Govern i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) pel qual es reforça el servei d’assistència jurídica gratuïta a Catalunya. En concret, l’Administració catalana té previst aportar 5,7 milions d’euros anuals cada any, fins a arribar als 22,8 milions el 2029.
L’acord ha sigut firmat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i pel president del CICAC, Roger Montoliu. També han assistit a l’acte el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i representants dels 14 col·legis d’advocats de Catalunya.
El servei d’assistència jurídica gratuïta permet a les persones amb pocs recursoscostejar un advocat o un assessorament per a la seva representació legal. El sistema inclou l’assistència lletrada a detinguts, la designació d’advocats del torn d’ofici i l’acompanyament jurídic en procediments civils, penals, socials, administratius o de família, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
L’objectiu de l’acord és recuperar progressivament el 31% del poder adquisitiu perdut des del 2011 en la compensació econòmica dels advocats del torn d’ofici i el servei d’assessorament jurídic gratuït. «Aquest acord s’inscriu en un context de transformació i reforç del servei públic de justícia, donant resposta a una reivindicació sostinguda del col·lectiu professional del torn d’ofici, així com a la necessitat d’assegurar un sistema estable, sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats creixents de la ciutadania», assenyalen des de Justícia.
Finançar les guàrdies
Juntament amb aquest acord, el Departament de Justícia i el CICAC han firmat un altre pacte per finançar les guàrdies del torn d’ofici dels advocats. El conveni contempla una dotació global de 74,2 milions d’euros, un augment d’1,82 milions d’euros respecte a l’any passat. D’aquests 74,2 milions, 70,2 milions d’euros es destinen directament a compensar les actuacions professionals dels advocats i advocades del torn d’ofici, mentre que 4 milions d’euros es destinen a les despeses de gestió dels col·legis professionals, necessaris per garantir el correcte funcionament del servei.
Dins dels acords del conveni s’estableix que els imports destinats al torn d’ofici pujaran un 2,5% per actualitzar els mòduls de compensació que regulen la retribució dels advocats que es dediquen.
Aquest any vinent aquest increment del 2,5% dels mòduls suposa 2,9 milions d’euros que s’aplicarà mitjançant la devolució dels sobrants pressupostaris de l’exercici anterior. Justícia remarca que si se suma aquesta quantitat, més els 1,82 del conveni del 2026 i els 5,7 milions de l’acord firmat amb el CICAC aquest dimarts, la inversió en el torn d’ofici arribarà als 10,4 milions d’euros. A més de pagar les retribucions dels lletrats del torn, aquesta quantitat millora els mòduls i les guàrdies així com l’assistència al detingut.
Reforços a Girona i Lleida
El conveni firmat per Justícia i el CICAC també estableix altres mesures com la creació d’un nou torn de guàrdia d’estrangeria al partit judicial de Figueres, amb dos advocats diaris presencialment, i una dotació específica de 7.250 euros. L’objectiu és reforçar l’atenció especialitzada en aquest àmbit en aquest partit judicial proper a la frontera francesa.
També hi haurà un reforç del torn a Santa Coloma de Farners, amb la incorporació d’un advocat més de guàrdia i una dotació de 76.000 euros, per millorar la capacitat de resposta en matèria penal i reduir la càrrega de treball existent. El conveni inclou també el reforç del torn de guàrdia d’atenció a les víctimes de violència masclista en els partits judicials de Cervera i Balaguer, amb una dotació específica de 27.950 euros, per garantir una atenció especialitzada en un àmbit d’especial sensibilitat.
Pel que fa a l’organització del servei, el conveni preveu l’adaptació del sistema del torn de detinguts a la Seu d’Urgell, que passa d’un model de guàrdia setmanal a un model de justificació per assistència efectivament realitzada, més ajustat a la realitat del territori i a la freqüència real de les assistències.
Més inversió
El conveni també crea nous mòduls de compensació per als advocats del torn d’ofici en funció del tipus d’actuació que fan, com acompanyar un acusat en una declaració. D’aquesta manera s’especifica aquestes tasques a la feina diària dels lletrats.
Una d’aquestes actuacions és la compareixença de l’advocat junt amb un acusat davant la decisió del jutjat sobre una possible presó provisional o llibertat amb mesures. Aquest mòdul té una assignació global d’uns 300.000 euros destinada a reconèixer una «actuació especialment rellevant i fins ara no compensada de forma diferenciada», segons Justícia.
El conveni crea també un nou mòdul per als casos en els quals un mateix advocat ha d’assumir la doble condició d’acusació i defensa penal en un mateix procediment en nom del beneficiari de justícia gratuïta. Aquesta mesura compta amb una assignació econòmica prevista de 316.480 euros, destinada a reconèixer una càrrega de treball addicional que fins ara no quedava reflectida de forma específica en el sistema de compensacions.
En l’àmbit civil i mercantil, s’introdueix un nou mòdul vinculat als supòsits de reconvenció, és a dir, aquells casos en els quals l’advocat d’ofici representa una persona que ha sigut demandada i decideix respondre a la demanda contra el seu client amb una demanda contra la part que ha demandat. Aquest nou mòdul té una dotació econòmica de 300.000 euros.
En l’àmbit laboral, el conveni crea un nou mòdul per reconèixer la intervenció de l’advocat d’ofici en la conciliació prèvia obligatòria abans d’anar a judici, una actuació clau en molts procediments laborals. Aquest nou mòdul compta amb una assignació econòmica de 326.291 euros.
Incentivar el català
Per reduir els temps d’espera i millorar l’orientació jurídica prèvia, el conveni impulsa la tramitació electrònica integral dels expedients, tant referent a la sol·licitud del dret com a la gestió i justificació de les actuacions professionals. Justícia indica que aquesta digitalització permet agilitar els procediments, millorar la coordinació entre els col·legis professionals, les comissions d’assistència jurídica gratuïta i l’administració, i avançar cap a una gestió més eficient i transparent del servei.
Els lletrats de torn d’ofici rebran més formació en especialitats concretes, com estrangeria, violència sobre la dona, menors o àmbit penitenciari. A més, s’impulsarà l ’ús del català a l’administració de Justícia i així «garantir el dret d’opció lingüística a la ciutadania», ja que la seva presència «continua sent clarament minoritari especialment en els procediments amb justícia gratuïta».
El Govern farà dos programes específics de foment del català per a advocats i procuradors. Per a això es destinaran 700.000 euros per «incentivar» aquests professionals vinculats al torn d’ofici que facin escrits o recursos en català. L’administració demana un mínim de dos escrits dins d’un procediment per accedir a aquest programa.
