Missatges d’advertència
Les ES-Alert baten rècords a Catalunya el 2025, amb 75 avisos, la majoria per incendis
Protecció Civil ha enviat un total de 141 alertes a la ciutadania, 101 per incidents reals i 40 per simulacres
La Generalitat ha enviat 75 alertes al mòbil (ES-Alert) aquest any a Catalunya, la xifra més alta des que el novembre del 2022 es va estrenar aquest servei d’avisos davant d’emergències, 35 per incendis, 21 per inundacions, dues per incidències químiques, una per onatge i 16 en el marc de simulacres.
En concret, Protecció Civil de la Generalitat ha enviat, des que es va estrenar aquest servei el 2022, un total de 141 alertes a la ciutadania –101 per incidents reals i 40 per simulacres–, i d’aquestes 57 per incendis, 35 per inundacions, 6 per alerta química, dos per alerta química a Tarragona i una per onatge.
Les alertes al mòbil del 2025 doblen les del 2024
D’aquesta manera, les 75 ES-Alert enviades aquest any baten rècords a Catalunya i més que doblen les 66 activades des del 2022: el 2024 van ser 36, el 2023 se’n van registrar 29 i el 2022 només se’n va enviar una, la primera, que es va activar per un simulacre.
Les últimes ES-Alert enviades aquest any per la Generalitat han sigut el 15 de desembre, a les comarques tarragonines del Priorat, Baix Camp i Ribera d’Ebre per risc davant les intenses pluges, l’endemà pel mateix episodi de pluges a la comarca tarragonina del Montsià i el 20 de desembre, també per pluges en una quinzena de municipis de la corona de Barcelona.
Finalment, el 25 de desembre Protecció Civil va enviar una alerta als telèfons mòbils de les poblacions de l’Alt i el Baix Empordà (Girona) a causa de la previsió de fort onatge per demanar a la població allunyar-se d’espigons i de passejos marítims.
Les ES-Alert s’envien quan Protecció Civil detecta que poden ser eficaces davant una emergència, tot i que en alguns casos puntuals, i tenint en compte que es requereix un temps per a la seva preparació, si es preveu que la situació de risc està a prop d’acabar, ja no s’envien i s’opta per altres mecanismes d’avís, cosa que en ocasions les envolta de polèmica.
En cas de previsió d’inundacions, aquest tipus d’alertes als mòbils s’envien amb caràcter general davant avisos de risc extrem (de cinc sobre sis o sis sobre sis) per part del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i davant avisos de risc hidrològic que impliquin risc d’afectacions greus per desbordament o inundació.
En els incendis, les ES-Alert s’acostumen a enviar per ordenar el confinament de persones com a mesura de precaució, en funció de l’evolució del foc.
Només es reben si el mòbil té cobertura
A diferència de les trucades al telèfon d’emergències 112, que es poden fer si hi ha cobertura de qualsevol companyia tot i que no sigui contractada per l’usuari, en el cas de les ES-Alert només funciona si hi ha cobertura de la companyia de cada ciutadà.
Els enviaments de les ES-Alert es fan des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i requereixen que la zona seleccionada tingui cobertura de la companyia contractada pels veïns perquè els arribi a la terminal.
Una vegada seleccionada la zona d’enviament, les antenes repetidores que hi ha distribuïdes pel territori l’envien a tots els mòbils que reben la cobertura, per la qual cosa Protecció Civil intenta seleccionar antenes per excés, ja que els límits de la zona on es vol enviar l’ES-Alert poden no coincidir amb les de cobertura exacta de totes les companyies.
Es tracta d’una eina d’enviament immediat i d’abast massiu i que és de titularitat de l’Estat, davant la qual cosa la Generalitat exerceix com a usuària.
El sistema utilitza una tecnologia que permet que les alertes arribin en pocs segons i a tota la població del territori afectat a través de les antenes que donen cobertura, sense necessitat de tenir aplicacions instal·lades ni estar registrat a cap servei.
De fet, és cada companyia qui envia el missatge als mòbils als quals presta servei a través de les antenes seleccionades.
Les ES-Alert estan concebudes com un canal per donar instruccions clares i immediates i com una eines més per complementar altres mecanismes d’avís, com les sirenes, els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Tres emergències de Protecció Civil i 84 alertes
Així mateix, segons dades de la Generalitat a què ha tingut accés EFE, al llarg d’aquest any –amb dades fins a finals de novembre– s’han activat 84 alertes en els plans de Protecció Civil i tres d’aquestes en la seva fase més elevada, la d’emergència: una per incendis, una per inundacions i d’altres per risc químic.
De les 84 alertes activades fins a finals de novembre d’aquest any en els plans de Protecció Civil, 28 han sigut per inundacions, 11 per incendis, 8 per risc químic, 7 per incidències ferroviàries, sis per vent, sis més per accidents de transport de mercaderies perilloses, també sis per accidents aeronàutics, cinc per onada de calor, tres per onatge, tres genèriques i una per fred.
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Detenen dues persones a Girona per robar a un home després de retirar diners del caixer d’una entitat bancària
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, cau a Girona
- «Aquell dia em va tocar la loteria»
- Indignació pel mural tapat a una botiga del Barri Vell de Girona: 'Volem que s'actuï amb la mateixa eficàcia amb tots els incompliments
- Girona no passarà de 30 a 40 km/h el radar de Pedret que ja ha posat més de 7.300 multes