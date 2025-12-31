La Grossa de Cap d'Any sorteja aquest dimecres vuit grans premis de 5.000 a 200.000 euros
L'any passat, a les comarques gironines, la Grossa de Cap d'Any va fer fortuna Banyoles i Sarrià de Ter
La tretzena edició de la Grossa de Cap d'Any repartirà aquest dimecres vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros. En concret, hi ha un primer premi de 200.000 euros per bitllet, un segon de 65.000, un tercer de 30.000, dos quarts de 10.000 i tres cinquens de 5.000 euros. Enguany s'han posat a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb un total de 35 sèries, 30 en format físic, cinc en format electrònic. El preu per bitllet és de 10 euros. En canvi, s'ha eliminat La Dooble, un segon número dins del mateix bitllet de la Grossa que servia per fer participacions a entitats sense ànim de lucre.
El sorteig es farà a partir de les 13.00 hores i serà retransmès per TV3. Fins a les 11.00 hores d'aquest mateix dimecres es podran adquirir butlletes al web de Loteries de Catalunya o als establiments habituals, com estancs, llibreries, quioscos o supermercats. A banda dels premis principals, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada un. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l'última xifra del primer premi.
La Grossa de Cap d’Any del 2024 va repartir 7,7 milions d’euros per tot Catalunya i va fer fortuna, sobretot, a Reus, Barcelona, Banyoles i l’Hospitalet de Llobregat. El primer premi, amb el número 44748, es va vendre en un estanc de la capital del Baix Camp.
