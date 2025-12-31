La Grossa de Cap d'Any 2025 | Aquests són els números premiats
Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Grossa de Cap d'Any
La Grossa de Cap d'Any 2025 reparteix el 31 de desembre vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros.
Aquests són els números premiats del sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2025:
Primer premi
- xxxxx
Segon premi
- xxxxx
Tercer premi
- xxxxx
Quarts premis
- xxxxx
- xxxxx
Cinquens premis
- xxxxx
- xxxxx
- xxxxx
El primer premi s'endú 200.000 euros per bitllet, el segon, 65.000; el tercer, 30.000; els quarts, 10.000; i els cinquens, 5.000 euros.
