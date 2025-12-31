Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaDesembre plujósRescat l'EstartitEmpresaris més valoratsAniversari TruetaCatedral Castelló
instagramlinkedin

La Grossa de Cap d'Any 2025 | Aquests són els números premiats

Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Grossa de Cap d'Any

Aquests són els números afortunats amb la Grossa de Cap d'Any de 2025.

Aquests són els números afortunats amb la Grossa de Cap d'Any de 2025. / Loteries de Catalunya

Redacció

Redacció

Girona

La Grossa de Cap d'Any 2025 reparteix el 31 de desembre vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros.

Aquests són els números premiats del sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2025:

Primer premi

  • xxxxx

Segon premi

  • xxxxx

Tercer premi

  • xxxxx

Quarts premis

  • xxxxx
  • xxxxx

Cinquens premis

  • xxxxx
  • xxxxx
  • xxxxx

El primer premi s'endú 200.000 euros per bitllet, el segon, 65.000; el tercer, 30.000; els quarts, 10.000; i els cinquens, 5.000 euros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents