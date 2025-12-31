Tito Álvarez: "Hi ha taxistes que no volen passar exàmens d'idioma"
El portaveu del sindicat Élite Taxi defensa per tots els mitjans la llei que tramitarà el Parlament el 2026 i que podria vetar els trajectes urbans dels VTC
Meritxell M. Pauné
El Parlament va acceptar a tràmit la proposta de llei i entrarà en la fase decisiva amb el nou any. La presenten conjuntament el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP. Però, alhora, és una mica òrfena, perquè cap polític ni govern es proclama pare de la norma. De qui és filla, doncs, sinó dels taxistes?
Aquesta llei ve de l’aprovació l’any 2019 del reial decret que es va batejar com a decret Calvet [per Damià Calvet, de Junts]. Llavors va començar la consulta pública i la tramitació que ens ha acabat portant aquí. Així que aquesta llei té molts pares. És veritat que el taxi és el que ha estat empenyent, però el projecte ha passat per governs de Junts, Esquerra i el PSC, i des de fora els Comuns i la CUP sempre hi han donat suport. O sigui, és una llei de país. Considerar que l’ha dictat el taxi és una estratègia de les VTC per desprestigiar el Govern i posar-se en el focus.
Tanmateix, no pot negar que aquesta llei beneficiarà molt més el taxi. De fet, podria esmentar un sol canvi que el perjudiqui?
Bé, ho hauria de pensar... [Riu]. Aquesta llei no és que beneficiï el taxi, és que aposta pel model públic. En el model de la Comunitat de Madrid, ¿hi ha una sola cosa que beneficiï el taxi? No n’hi ha, perquè és un model liberalitzador. I el d’aquí, el de Catalunya, és més protector. Les plataformes no han de marxar necessàriament, poden quedar-se, però amb un model regulat.
Una llei sense consens va directa a tribunals, com s’ha vist en altres camps legislatius.
Tot acaba en els tribunals. Veurem qui guanya. No es pot consensuar res amb els que fa anys que incompleixen la llei.
Preveu que els cinc partits aguantin fins al final?
Sí. Crec en la paraula donada pels grups parlamentaris. El compromís que tinc és que s’aprovi al març, abans de Setmana Santa.
Barcelona s’ha acostumat a viure vagues del taxi cada cert temps. Creu que encara espanten? O el que fa por als legisladors és que el taxi pugui demanar el vot per a un altre partit?
Hi ha hagut bastantes vagues, sí. I continuen sent la principal arma del taxi. Com que som autònoms, no hem de demanar permís per fer-les i ens establim els nostres serveis mínims. Demanar el vot... Bé, tot el que sigui agrupar-se per exercir força és lícit.
Ho adverteixen les patronals, que a curt termini la llei destruirà uns 4.000 llocs de treball en les VTC. En paral·lel, s’estima que falten uns 2.000 taxistes. Els exàmens dificulten una reconversió ràpida. Hi haurà falta d’oferta?
A curt termini hi haurà la mateixa oferta, perquè el mercat actual no s’elimina d’un dia per l’altre. La llei estableix dos o tres anys d’adaptació, tant per incorporar-se al taxi com per eliminar la VTC urbana. La incorporació al taxi és avui més complicada, però en el moment que es posin exàmens d’ingrés també per a les VTC, el candidat a conductor mirarà les condicions de treball de cada model i triarà. I com que les nostres són millors, vindrà al taxi. Han d’estudiar igual i els requisits lingüístics seran els mateixos.
Llavors, l’últim viatge en Uber per al ciutadà quan serà?
En tot cas, potser seria l’últim viatge en VTC urbana, no en Uber. De tota manera, aquestes llicències ja haurien d’estar extingides per les sancions acumulades en menys de dos anys. Quan siguin ferms els més de 5.000 expedients que hi ha en tramitació, s’hauran de revocar les autoritzacions d’aquests vehicles.
Costa entendre que, en plena guerra, avui hi hagi més de 1.600 taxis que treballen per a Uber a Barcelona. És a dir, que al demanar un Uber, potser ve un taxi.
Als taxistes que treballen per a apps de VTC no els importa l’usuari, agafen el servei que més els interessa a ells. Treballen per a Uber, Free Now, Bolt... Tenen tres telèfons al tablier del cotxe i van en busca del viatger més rendible. La nova llei prohibirà rebutjar ningú, excepte si és una persona borratxa o perillosa. La llibertat de triar està molt bé, però el taxi no és nostre: prestem un servei públic per a ajuntaments. Hem d’atendre el primer que arribi. O, si calgués elegir, el que més ho necessiti: ¡abans va una crossa que una maleta!
Històricament, el taxi ha presumit de la seva unitat, però en aquesta última vaga ha sigut explícita la divisió.
En aquesta llei venen obligacions, com el coneixement real de català i castellà, i hi ha taxistes a Barcelona que no volen passar exàmens d’idioma. Parlo d’una comunitat que ha entrat copiant exàmens, en molts casos. El text tramitat preveu demanar el nivell B1 de català oral amb efecte retroactiu i dos anys de moratòria. Élite Taxi anem més enllà i tenim ja un pacte amb tres partits perquè s’exigeixi el B2, que és oral i escrit. Si això cou a alguns, que es posin a estudiar. ¡Jo també me l’he de treure!
