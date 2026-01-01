Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cap d'Any sota el pont de la C-31: "Tothom fent festa i nosaltres emmalaltint"

Una quarantena de persones entren al 2026 a la intempèrie i amb temperatures sota zero

Les tendes de campanya situades sota el pont de la C-31 aquest primer de gener.

Les tendes de campanya situades sota el pont de la C-31 aquest primer de gener. / ACN

ACN

ACN

Badalona

La quarantena de persones acampades sota el pont de la C-31, la majoria de les quals expulsades de l’antic institut B9 de Badalona, han entrat al 2026 a la intempèrie i amb temperatures sota zero. “Tothom fent festa i nosaltres aquí esperant que les coses canviïn”, diu en Samuel a l’ACN aquest primer dia de l’any. Ell malviu, segons explica, en una tenda de campanya. L'home remarca que amb les baixes temperatures “la gent està emmalaltint” i avisa que cal “una solució”. D’altra banda, una cinquantena de persones s’ha reunit al pont del petroli per presenciar la sortida del primer sol del 2026, en un acte muntat per Justícia i Pau, Badalona Acull i Stop Maremortum que ha servit per recollir diners i menjar per als desallotjats del B9.

Samuel ha relatat que les persones acampades sota el pont de la C-31 han passat el Cap d’Any “molt malament”, quan “tot Espanya i Barcelona està de festa”. Porten més de dues setmanes en aquest emplaçament i Samuel ha advertit que comença haver-hi grip, com és el seu des de fa “tres o quatre dies” i ho ha atribuït “al fred”. Per aquest motiu, ha demanat “una solució normal” i que no sigui una cosa “temporal”. Encara que ha admès que és “alguna cosa” una alternativa per a “un o dos mesos”, tot i que ha insistit que “es necessita més”.

El campament improvisat sota la C-31 gairebé al límit entres les localitats de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

El campament improvisat sota la C-31 gairebé al límit entres les localitats de Badalona i Sant Adrià de Besòs. / ACN

Samuel ha explicat que “de vegades” ha vingut personal de la Generalitat i de l’Ajuntament de Badalona, però “sobretot la bona gent” que els duu roba i menjar per passar els dies. També ha indicat que membres de la Creu Roja s’han desplaçat per oferir-los ajuda, però ha lamentat que “no tinguessin medicines” per a la gent malalta.

Primera sortida del sol solidària

Una cinquantena de persones han participat en la cita que, des de fa uns anys, organitzen Justícia i Pau de Badalona, Badalona Acull i Stop Maremortum que es reuneix per presenciar la sortida del primer sol de l’any. Enguany ha tingut una vessant solidària perquè “la quantitat simbòlica” de l’esmorzar (xocolata amb melindros) es destinarà a pagar una pensió als desallotjats del B9. L’integrant de Justícia i Pau i Badalona Acull, Jaume Ventura, ha concretat que “normalment té un cost de 40 euros” i amb el que es recollí “pugui ajudar alguna d’aquestes persones”.

Alhora, també ha servit perquè una part d’aquesta xocolata calenta i melindros s’hagi dut al campament improvisat. La trobada és una “tradició des de fa cinc o sis anys” i que vol ser “un cant a la pau i que dugui la solidaritat que tant falta a Badalona”. Ventura ha carregat contra la classe política pel tractament que està oferint als desallotjats de l'antic centre educatiu.

L’activista ha recordat que a partir del 7 de gener “acaben els acolliments provisionals” i, per tant, “serà un dia important”, ha augurat. Ventura confia que hi hagi propostes d’alternativa des del consistori badaloní, perquè considera que “s’està cometent una gran injustícia”.  

