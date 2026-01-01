Els Mossos augmentaran la vigilància a l'exterior de l'Espanyol-Barça
Les inspeccions per entrar al camp seran “exhaustives” i el club ha instal·lat una xarxa de seguretat a les porteries
Els Mossos d’Esquadra reforçaran la vigilància en el perímetre del partit Espanyol-Barça, que es disputarà aquest dissabte i catalogat d’“alt risc” com a derbi. A la rivalitat entre els dos equips, s’hi suma el retorn del porter blaugrana Joan Garcia al RCDE Stadium, després que aquest estiu digués adeu al club on va jugar durant prop d’una dècada. Fonts dels Mossos indiquen a l’ACN que les inspeccions a les bosses de mà per entrar al camp seran “exhaustives” i que estan atents als missatges difosos per les xarxes socials amb la previsió que alguna persona tingui la intenció de llançar algun objecte al camp. El club ha anunciat que ha instal·lat una xarxa de seguretat a les dues porteries per “garantir la seguretat de tots els assistents”.
Els Mossos d’Esquadra assenyalen que estan dimensionant el dispositiu als riscs identificats del partit a l'RCDE Stadium de dissabte que, com passa amb els derbis i clàssics, es considera d’”alt risc”. A més, el retorn de Joan Garcia i l’atropellament que hi va haver el maig passat just abans d’un partit entre l’Espanyol i el Barça ha portat els responsables de la seguretat al camp i als exteriors a reforçar-ne el dispositiu de seguretat, a més dels precedents d’invasió de camp per part d’aficionats.
Precisament, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha ordenat el tancament dues hores abans de l’inici dels partits dels bars de l’avinguda on una conductora va atropellar fa uns mesos una quinzena de persones i on es congreguen molts dels aficionats, segons avança El Periódico i confirmen fonts municipals a l’ACN. Aquesta mesura es va començar a aplicar fa unes setmanes i es mantindrà aquest dissabte.
En un comunicat aquest dimarts sobre la seguretat del partit, l’RCD Espanyol remarca la prohibició d’entrar al camp amb qualsevol peça amb símbol identificatius, com bufandes, samarretes o gorres, de l’equip visitant. A més, l'estadi obrirà dues hores abans de l'inici del partit per facilitar-hi l’accés i les inspeccions.
El club amfitrió recorda que no està permès l’accés a l’estadi amb objectes voluminosos, com cascs de motos, maletes, ordinadors i qualsevol objecte susceptible de ser llençat al terreny de joc o que pugui dificultar una evacuació. Per a aquest partit no es permetrà l'accés amb bosses de grans dimensions, bosses esportives o motxilles.
L’Espanyol també recorda que el reglament disciplinari del club per garantir el respecte, la seguretat i la convivència dins l’estadi preveu sancions aplicables en cas d'infracció, que van des d'amonestacions privades fins a la suspensió o pèrdua de la condició de soci o abonat durant 5 anys, a més de sancions econòmiques que puguin imposar els estaments competents entre 150 i 650.000 euros.
Molta mobilitat a la zona per les compres al centre comercial Splau
L’Espanyol també adverteix que, durant la jornada del partit, el centre comercial Splau estarà a ple rendiment, i més tenint en compte la proximitat de la Nit de Reis. El club avisa que això “pot provocar afectacions importants en els accessos i sortides de l'estadi” i recomana prioritzar l'ús del transport públic, així com motocicletes o autocars de penyes, i accedir a l’estadi amb antelació.
