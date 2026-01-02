Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una 'macrorave' il·legal reuneix unes mil persones en un polígon de la Sénia

La festa va començar el 31 de desembre i podria allargar-se "tres o quatre dies"

ACN

ACN

La Sénia

Prop de mil persones estan congregades a una macrofesta il·legal a La Sénia, al Montsià, des del passat 31 de desembre a la nit. La 'rave' té lloc al polígon industrial Les Mataltes, a l'extrem sud de la demarcació de Tarragona. La policia local i els Mossos d'Esquadra estan controlant els accessos al polígon per evitar l'arribada de més vehicles, encara que no es preveu cap desallotjament de moment. Ara com ara no s'han registrat incidències remarcables.

La 'rave' s'està desenvolupant en dues naus del polígon, mentre que els voltants, que són majoritàriament camps d'oliveres i accessos menors, estan ocupats per centenars de vehicles dels assistents. El control de la policia es concentra ara en patrullatges interiors i a vigilar les vies d'accés, com els camins rurals, per a evitar una major concurrència. L'alcaldessa de la població, Victòria Almuni, assenyala que hi ha assistents que pretenen accedir al recinte "a peu o amb bicicleta".

Almuni s'ha desplaçat aquest divendres al matí fins al lloc dels fets. Ha agraït l'actuació "impecable" de la policia catalana i ha revelat que els assistents a la 'rave' són de diverses procedències: "Hi ha matrícules d'Alemanya, França, Itàlia i Andorra, però també n'hi ha algunes d'aquí". "M'imagino que si venen de molt lluny, molts no es conformen a anar-se'n tan fàcilment", assumeix la representant municipal.

Des dels Mossos confirmen la xifra aproximada d'un miler de persones assistents, i expliquen que no està previst fer cap desallotjament per les conseqüències en la seguretat que podria comportar. D'altra banda, la policia catalana avisa que la festa il·legal podria prolongar-se "tres o quatre dies", per la qual cosa es mantindria activa durant tot el cap de setmana i fins el dia de Reis. A més de la vigilància a l'interior de les naus industrials, Mossos realitza controls d'alcoholèmia i drogues a les persones que surten del recinte amb cotxe, així com un registre.

Inquietud al poble

La situació a primera hora, assegura, era de relativa tranquil·litat, pel fet que els assistents "havien d'estar descansant en els cotxes" després de dues nits seguides de música i activitat. "Això és una cosa que no s'havia vist mai a La Sénia, al poble no ens arriba el soroll però sí que genera inquietud entre la gent", ha declarat Almuni.

El consistori va saber de l'existència d'una macrofesta aquest 1 de gener a primera hora a partir de l'avís d'un veí, encara que la 'rave portava activa des d'aproximadament les 22.00 hores del dia anterior. Ràpidament, l'Ajuntament de La Sénia es va posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec de la situació amb la presència de diverses dotacions.

