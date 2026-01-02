Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Meteocat alerta de possibles nevades a cotes baixes diumenge i el dia de la cavalcada de Reis

El grau de perill màxim per neu serà de 2 en una escala de 6

Una família jugant amb la neu, en una imatge d'arxiu.

Una família jugant amb la neu, en una imatge d'arxiu. / ACN / Miquel Cornella

ACN

ACN

Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat dels avisos de perill per neu a partir de diumenge a les 19.00 a les comarques de Ponent i l'interior de Terres de l'Ebre. Concretament, es podria veure nevar a partir de cotes de 200 metres. Es preveu que dilluns, dia de cavalcada de Reis a molts municipis, l'avís per nevades s'estengui a la meitat sud i oest de Catalunya. El grau de perill màxim per neu serà de 2 en una escala de 6. I, segons el Meteocat, la cota de neu es podria situar als 0 metres a l'oest de la depressió central i al terç sud. Es preveu que l'episodi continuï al llarg de la tarda de dilluns.

