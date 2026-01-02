Una SexTruck en gira pel Pirineu, una proposta pedagògica per fomentar la "responsabilitat" en les relacions afectives
Busquen entitats interessades a contractar l'activitat, que és gratuïta, per fer-la del 16 al 25 de juliol del 2026
La cooperativa Magranes, formada per un equip interdisiciplinar, ha ideat un projecte per fomentar la responsabilitat en les relacions afectives d'una forma divulgativa i prevenir violències emocionals. L'activitat està pensada per a tots els públics i inclou una gira de deu dies -del 16 al 25 de juliol- per pobles del Pirineu amb una caravana, la SexTruck; la representació de l'espectacle 'Afectivament responsables' per a infants i famílies i tres contes il·lustrats sobre aquesta mateixa temàtica. Busquen entitats feministes i amb sensibilitat per aquests temes perquè contractin aquesta activitat. És gratuïta perquè compta amb finançament de la Generalitat. Les inscripcions per contractar-ho estan obertes fins al 31 de gener del 2026.
La iniciativa busca parlar obertament de les afectivitats, el feminisme i la sexualitat –"que no és el mateix que el sexe", subratlla una de les impulsores, Laia Ramiro, en una entrevista a l'ACN-. "Volem fomentar la prevenció i la detecció de qualsevol violència emocional i per això cal fer prevenció amb el treball de la responsabilitat afectiva", assenyala.
Durant la gira, es representarà una obra de teatre amb la narradora Laberta Delpoblet i s'explicaran tres contes escrits per la mateixa Laia Ramiro i Elisabet Dionis i il·lustrats per Ivonne Navarro, que també parlen d'aquesta temàtica en una col·lecció titulada 'Afectivament responsables'. Els contes, per a criatures d'entre 3 i 12 anys, ja estan a les biblioteques i, per tant, són un recurs disponible per a tothom. La SexTruck, a més, és una biblioteca amb material adaptat a totes les edats per comprendre aspectes de la sexualitat, com la menstruació, els mètodes anticonceptius, les afectivitats i els feminismes i una exposició sobre diversitats corporals.
Tres exemples de violències emocionals
Els contes que explicaran parlen de tres tipus de violència emocional. El 'ghosting', que és quan "algú desapareix de la teva vida sense dir res". Segons Ramiro, "ara se'n parla molt pel fenomen de les xarxes, però ha passat sempre, com quan un pare marxava i mai més se'n sabia res". També es parlarà del 'benching' -algú a la banqueta-, que es dona quan algú busca estar amb algú en moments puntuals, però la resta de temps se n'oblida. I per últim, tracten el 'gaslighting', el que vindria a ser una manipulació de la vida d'una persona, fent-li creure coses que no van passar realment i intentant canviar la realitat.
"El que volem també és que la gent aprengui a posar límits, per això els contes també parlen d'històries que poden haver passat de petits, a l'escola o en situacions de les quals no en som conscients, sovint són involuntàries i cal posar el focus en responsabilitzar-nos d'aquestes accions", remarca.
La cooperativa reivindica la necessitat de parlar de la sexualitat de forma integral, englobant totes les edats i posant el focus en les relacions, els vincles i com s'aprèn l'educació emocional. "Com que l'educació sexual que reivindiquem no s'està portant de forma obligatòria a les escoles i instituts -i ens encantaria que formés part del currículum educatiu- hi ha entitats com nosaltres que treballem i investiguem aquestes temàtiques per oferir-les a tota la societat". La cooperativa porta set anys treballant-ho des del Moianès i el Vallès Occidental, que és d'on són les seves membres.
L'aposta de fer la gira al Pirineu i també la Vall d'Aran és estratègica. Segons Ramiro, "a les zones més poblades s'ofereixen molts recursos (educatius) i a les zones del Pirineu costa més d'arribar". I tenen clar que volen sumar amb les entitats del territori perquè són "les que millor coneixen i saben què es necessita". Per això, el projecte vol "construir la gira" amb elles i preparar-ho tot per fer-ho possible el pròxim juliol. Segons Ramiro, "volem fer xarxa amb elles".
La contractació de la gira està obert a qualsevol entitat feminista, cooperativa, ateneu, casal o altres formacions que treballin aquests valors. La contractació és gratuïta gràcies a una subvenció que la cooperativa ha rebut del Departament d'Igualtat i Feminisme. Magranes també assumeix un 15% del cost. La gira està prevista del 16 al 25 de juliol a punts del Pirineu que ho sol·licitin.
