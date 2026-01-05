Confirmen la mort de 18 senglars més per pesta porcina
El nombre total ja s'enfila als 47
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dilluns que s'ha confirmat la mort de 18 senglars més per pesta porcina africana (PPA) dins el focus de Cerdanyola i que el nombre total ja s'enfila als 47. Des de Lleida, Ordeig ha detallat que aquests últims positius s'han acumulat durant els últims 12 dies i que no modifiquen els radis establerts ni l'operatiu, format per unes 200 persones. Fins ara s'han analitzat 621 porcs senglars. D'altra banda, el conseller ha avançat que aquest dimecres es convocarà la primera reunió de la Taula del Senglar per definir l'estratègia per contenir la població d'aquests animals al país. La trobada se celebrarà al Palau de la Generalitat i l'encapçalarà el president, Salvador Illa.
Ordeig ha apuntat que la detecció d'aquests 18 animals morts per PPA ha estat gràcies a la incorporació al dispositiu dels equips canins del Cos d'Agents Rurals, la qual cosa ha permès rastrejar torrents i altres zones de difícil accés dels municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Segons el Govern, es tracta d'animals morts amb posterioritat a la detecció dels primers positius a la zona.
El conseller ha detallat que la majoria dels 621 porcs senglars analitzats corresponen al radi de 20 quilòmetres del focus de Cerdanyola. L'índex de positius és del 8% del total. Ordeig ha valorat que, fins al moment, s'han complert els objectius de contenir el focus en el primer radi de 6 quilòmetres, l'obertura de mercats, descartar positius en les 55 granges del focus i seguir avançant en esbrinar l'origen del virus.
En aquest sentit, Ordeig ha indicat que "queden dues mostres pendents d'analitzar que, segurament, les tindrem la setmana que ve". A més, ha recordat que el Govern ha obert un expedient informatiu i ha traslladat al Ministeri tota la informació disponible sobre la seqüenciació dels positius, amb l'objectiu d'analitzar-ne l'origen, en coordinació amb els laboratoris de referència europeus. A més, ha subratllat que aquest treball es fa en col·laboració amb els Mossos i la Guàrdia Civil, dins la investigació judicial.
Dins del radi de 6 quilòmetres, el Departament d'Agricultura manté activat el grup d'experts i avançarà la convocatòria de la Taula del Senglar, que es reunirà aquest dimecres 7 de gener al Palau de la Generalitat. El president Illa encapçalarà una trobada en què també participaran representants del Ministeri, entitats, administracions i altres actors implicats. La reunió servirà per reforçar la coordinació, definir objectius comuns i acordar noves accions de gestió i control d'aquesta espècie.
L'alerta sanitària per grip aviària podria aixecar-se el 3 de febrer
Pel que fa a la influença aviària, Ordeig ha manifestat que s'ha actuat amb rapidesa i eficàcia davant del focus detectat en una granja de la comarca de l'Urgell. Així, ha indicat que el sacrifici de les 230.000 gallines de l'explotació es va completar l'1 de gener i els treballs de neteja i desinfecció el dia 2, moment a partir del qual s'ha iniciat el còmput de 30 dies del període de control i vigilància.
El conseller ha assenyalat que durant aquest temps es mantindran totes les mesures de seguiment previstes. Fins ara no s'han detectat nous positius en altres explotacions i, si tot continua així, l'alerta sanitària per grip aviària es preveu aixecar el 3 de febrer en el radi de 10 quilòmetres, on es continuen fent proves i que inclou 58 explotacions.
A més, Òscar Ordeig ha indicat que el Departament de Salut fa seguiment dels treballadors de la granja afectada per descartar qualsevol mena de transmissió o afectació per grip aviària. Fins ara, ha indicat, la situació és de "normalitat".
"Preocupació" pels focus de dermatosi nodular contagiosa a França
Pel que fa a la dermatosi nodular contagiosa (DNC), Ordeig ha recordat que el 26 de desembre ja es van aixecar les restriccions del focus de Cassà de la Selva i que el 8 de gener s'aixecaran les del radi de Castelló d'Empúries. Tot i això, ha recordat que es continuen aplicant restriccions pels casos detectats a França i ha admès que "estem preocupats per la situació al país veí". El Govern, ha dit, continua amb la vacunació i un reforç de les mesures de bioseguretat, controls i inspeccions.
Pel que fa a les compensacions econòmiques, el conseller ha detallat que, abans de finals d'any, el Departament d'Agricultura ja va abonar 4,8 milions d'euros en indemnitzacions pels buidats sanitaris obligatoris i que preveu finalitzar el pagament dels 1,5 milions restants abans del 15 de gener.
