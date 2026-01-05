La nevada arriba a l'oest de Catalunya i es preveu que s'estengui a les comarques centrals i el prelitoral
La temperatura es troba per sota dels 0 °C a gran part del país, excepte a la franja litoral i prelitoral
La neu ha arribat a Ponent amb la previsió que s'estengui a les comarques centrals i al prelitoral durant aquest dilluns. Municipis del Segrià, el Pla d'Urgell, la Segarra, la Conca de Barberà o la Noguera s'han despertat amb neu, com ara la mateixa ciutat de Lleida, Guissona o Balaguer. Segons el Meteocat, la previsió és que la franja de precipitació s'estengui d'oest a est del territori. El cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Masramon, ha assegurat en declaracions a 3Cat que la neu ja ha provocat alguna incidència en carreteres secundàries i que preveuen que les nevades s'intensifiquin durant aquest matí.
Segons el Meteocat, s'han registrat fins a dos centímetres de neu a Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell), un centímetre a Oliana (Alt Urgell) i la neu es pot veure en teulades i superfícies en alguns municipis, com ara Sunyer (Segrià). Neva a qualsevol cota a la Depressió Central, on es produeix la precipitació més extensa, que progressivament s'està desplaçant cap al sud i l'est. Es preveu que la precipitació es concentri a la tarda a l'interior de les comarques del nord-est i sector central del litoral i prelitoral.
Des d'ASAJA Catalunya han expressat "preocupació" per l'impacte que la nevada pugui tenir en alguns cultius, com ara l'olivera, especialment en aquelles zones on no és habitual registrar gelades intenses. Avisen que gelades poden afectar tant l'arbre com la futura producció i demanen prudència als pagesos i que documentin possibles danys.
Protecció Civil demana prudència en els desplaçaments
El cap de guàrdia de Protecció Civil ha advertit que les nevades s'intensificaran durant el matí i que les temperatures mínimes seran al final del dia. Masramon ha recomanat revisar estufes i calderes per evitar incidents i ha demanat a la ciutadania tenir especial prudència en els desplaçaments aquesta tarda per anar a les cavalcades de Reis.
Protecció Civil també demana consultar l'estat meteorològic i del trànsit abans dels desplaçaments i portar equipament adequat al vehicle -dipòsit ple, cadenes o el mòbil carregat- per si es troben incidències.
