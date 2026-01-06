La 'cultura de la navalla' persisteix en zones d'oci el cap de setmana
El primer semestre del 2025 es van confiscar a Catalunya 4.715 armes i hi va haver 2.319 incidents
Germán González
Fa poc més d’un any, el setembre del 2024, els Mossos d’Esquadra, en coordinació amb altres cossos policials, van reforçar a tot Catalunya el pla Daga, un pla específic per treure de l’espai públic armes blanques. En aquests 15 mesos d’actuacions intenses als carrers, el nombre de confiscacions ha sigut rellevant, però no n’hi ha prou per aconseguir acabar amb la denominada cultura de la navalla, que continua present. Barcelona, especialment en zones d’oci i durant els caps de setmana, és l’epicentre de la problemàtica.
Les xifres parcials del 2025 assenyalen que es mantindran en general les xifres del 2024. El primer semestre de l’any passat, es van confiscar 4.715 armes en controls policials a Catalunya. En tot el 2024, la xifra va ser de pràcticament el doble (9.220). Aquestes xifres, tant les del 2025 com les del 2024, suposen una mitjana de 25 armes decomissades al dia. Així mateix, entre el gener i el juny del 2025, hi va haver 2.319 incidents que estaven relacionats amb armes blanques. En tot el 2024, la policia va atendre 3.762 incidents.
L’arma més habitual en les confiscacions és la navalla (6.827 en tot el 2024 i 3.401 entre el gener i el juny del 2025); seguida dels ganivets (1.892 el 2024 per 1.036 durant els primers sis mesos del 2025); el matxet (218 el 2024 i 98 en el primer semestre del 2025); el punyal d’11 centímetres de doble tall (73 el 2024 i 47 en els primers sis mesos del 2025); l’espasa o catana (57 el 2024 i 34 entre el gener i el juny passats); la daga (30 el 2024 i 13 els sis primers mesos del 2025) , i destrals (15 el 2024 i 12 el primer semestre del 2025). La policia també ha detectat armes blanques simulades amb altres objectes, bastons-estocs i estrelles ninja.
Les xifres es mantenen malgrat que els Mossos han duplicat les hores dedicades a la prevenció i el control. Així, el primer semestre del 2025, la policia va destinar 85.385 hores a aquestes tasques, enfront de les 42.148 del mateix període del 2024. En el conjunt del 2024 es van destinar 127.992 hores a controls de prevenció de tinença d’armes blanques, especialment al carrer, llocs d’oci nocturn i transports públics. Com a resultat dels desplegaments, es van tramitar 9.220 denúncies administratives per tinença o ús d’armes blanques. D’aquestes, un miler van acabar en multa, tot i que recurribles, amb sancions administratives que poden arribar als 6.000 euros.
Delictes per lesions
Després de 15 mesos d’intensificar les actuacions a la via pública, la Direcció General de la Policia assegura que "la problemàtica es concentra principalment" a Barcelona. Les dades avalen aquesta afirmació: els primers nou mesos del 2025, la Guàrdia Urbana va confiscar 1.232 armes blanques en els controls fets per acabar amb aquesta problemàtica, xifra que suposa un 40% més que les requisades en el mateix període del 2024. "Com més en busques, més en trobes", assenyalen fonts del cos policial municipal.
Malgrat l’augment de les confiscacions, els delictes per lesions es mantenen en unes xifres similars a les d’altres anys. És per això que la policia fa més controls de manera aleatòria, tot i que prioritzant els llocs amb més concentració de gent.
En línies generals, els incidents amb armes blanques es concentren majoritàriament en dissabtes i diumenges, i en la franja horària de tarda i nit. Comerços, zones d’oci nocturn i transport públic, "espais amb alta afluència ciutadana", són els escenaris més habituals.
Les autoritats relacionen el fet de portar navalla amb un element cultural, com va assenyalar durant la presentació del reforç del pla Daga la consellera d’Interior, Núria Parlon, que va explicar que "hi ha diferents patrons socials i culturals que fan que moltes persones pensin que poden portar una arma blanca a sobre sense conseqüències. Això provoca que en determinats entorns, amb consum de substàncies, ens trobem una proliferació d’armes blanques que pot generar agressions".
Al cap dels responsables policials de Catalunya està l’objectiu d’"evitar la normalització de la tinença d’armes a l’espai públic" amb una "resposta integral, que combina acció policial, prevenció comunitària, intervenció social i coordinació institucional". I és que tenen clar que aquesta problemàtica "amenaça la seguretat pública tant per la seva incidència directa com per les implicacions operatives, socials i territorials", en paraules de la Direcció General de la Policia, que continuarà impulsant controls i desenvolupant plans per acabar amb aquestes pràctiques.
