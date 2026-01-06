El fiscal acusa un home d’abusar d’una menor fent-se passar per policia
L’imputat va atacar sexualment dues adolescents després de portar-les des de la Llagosta fins a Badalona
Gairebé el 20% dels nens de 14 a 17 anys han sigut víctimes d’agressions sexuals l’últim any
J. G. Albalat
Es va fer passar per policia per enganyar una menor i abusar sexualment d’ella a Montcada i Reixac. Dies després, va atacar sexualment dues adolescents més a Badalona. La Fiscalia de Barcelona reclama 13 anys de presó per al presumpte agressor, que està previst que s’assegui al banc dels acusats a l’Audiència de Barcelona divendres vinent. A més de la pena de presó, l’acusació pública li reclama la llibertat vigilada, la inhabilitació per a professió o ofici que comporti el contacte amb menors i la prohibició d’acostar-se a les víctimes, així com el pagament de 6.000 euros d’indemnització a una d’elles.
Els fets es remunten al setembre del 2021. La primera vegada que l’acusat va abusar d’una de les seves víctimes va ser el dia 6 d’aquell mes. A les 3.30 de la matinada, quan conduïa el seu Ford Fiesta de color vermell, va veure als voltants d’un ambulatori a Montcada i Reixac tres menors i s’hi va acostar. Fent-se passar per policia (els va dir «soc policia secreta»), els va mostrar una placa (es desconeix quin tipus) i les va instar que pugessin al seu vehicle. Dins del cotxe, els va demanar el DNI i els va manifestar que els perdonava la multa per consumir alcohol a la via pública, perquè una era del seu mateix barri. Després d’aquesta conversa, l’imputat els va preguntar on anaven. Les noies li van contestar que de festa a Santa Perpètua de Mogoda.
Una vegada a Santa Perpètua, les menors no van trobar ningú i l’acusat es va oferir a portar-les de nou a Montcada i Reixac. Es va dirigir a un aparcament sota de l’autopista. Les adolescents i l’home van estar parlant amb la gent que es trobaven en aquest lloc. Al cap d’una estona, l’acusat i una de les noies se’n van anar amb cotxe a una gasolinera de Montcada, i l’home va estacionar el vehicle a la zona d’accés a una autorentada. L’imputat, «guiat amb l’ànim de satisfer el seu desig libidinós», precisa el fiscal, va comentar a la noia que era molt guapa i li va començar a tocar la cuixa «de manera sorprenent», i després li va demanar un petó. Primer la menor s’hi va negar, dient-li que no sabia ni el seu nom, però després hi va accedir per temor que l’imputat li pogués causar algun mal.
A la parada del bus
Dies després, el 9 de setembre, l’acusat va tornar a actuar. En aquesta ocasió va recollir amb el seu cotxe dues adolescents que eren en una parada de bus de la Llagosta per traslladar-se a Barcelona. Ell es va oferir a portar-les fins a Badalona, que és on ell anava. Les menors van accedir a pujar al seu vehicle. Una vegada al seu interior, l’imputat els va preguntar diverses vegades si li volien fer una fel·lació. Totes dues s’hi van negar repetidament.
A l’arribar a Badalona, l’acusat es va girar diverses vegades cap a una de les noies per tocar-li la cuixa, però ella li va retirar la mà perquè no continués. No obstant, l’home va continuar amb el seu propòsit. Quan una de les noies va baixar del cotxe per anar a comprar menjar en una gasolinera, l’imputat va aprofitar perquè l’altra comencés a fer-li una fel·lació, al mateix temps que li tocava els pits. Al parar l’adolescent perquè s’ofegava, l’home l’hi va recriminar i li va dir que no el podia deixar així. Quan l’altra noia va tornar, va intentar que acabés la fel·lació i que el masturbés, però la menor s’hi va negar. Al final, les dues víctimes van baixar del turisme i van abandonar la zona. El fiscal reclama un any de presó pel delicte comès a Montcada i 12 anys pels altres dos de Badalona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut