Una persona sense llar mor a l'entrada d'un pàrquing de Badalona: "Hauria mort de fred"
"Els primers indicis apunten que la víctima hauria mort de fred", tot i que serà un forense qui determinarà la causa de la defunció
Gerardo Santos
Un home sense llar va morir ahir, dia de Reis, al carrer Torras i Bages de Badalona. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar a El Periódico de Catalunya la mort d’una persona d’uns 54 anys, ocorreguda a les portes d’un aparcament d’aquesta via del barri del Raval badaloní. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues ambulàncies, que només van poder confirmar la defunció.
La policia local va rebre l’avís a les 14.00 i es va desplaçar fins al lloc, van informar fonts municipals. Segons va explicar Aïda Llauradó, líder dels Comuns a Badalona, així com entitats que en les últimes setmanes han donat suport als desallotjats de l’antic institut B9, un veí havia anat a oferir un plat de sopa calenta a la víctima –que segons la seva versió feia uns dies que dormia allà–, però la va trobar morta.
Fonts pròximes al cas asseguren que es tracta d’un home de nacionalitat espanyola. Segons altres veus coneixedores de la situació, "els primers indicis apunten que la víctima hauria mort de fred". Ara serà un forense qui determinarà la causa de la defunció mitjançant una autòpsia.
La mort es produeix el segon dia de l’onada de fred que afecta des de dilluns Catalunya i que ha fet baixar els termòmetres fins a valors pròxims als zero graus en moltes zones del país, incloent-hi Badalona. A l’estació meteorològica del museu municipal, a un quilòmetre del lloc on va morir la víctima, es va registrar ahir a la matinada una temperatura mínima d’1,2 graus.
D’acord amb la previsió dels serveis meteorològics que la temperatura encara pot baixar més, l’Ajuntament va disposar un espai municipal per acollir les persones que dormen al carrer. És al pavelló de la Colina, al barri de Montigalà, però la falta de recursos dins de l’equipament va encendre les crítiques de diverses entitats.
