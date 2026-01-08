Alerta per vents i ratxes de més de 80 km/h des de dijous i fins diumenge
El Servei Meteorològic de Catalunya també activa avisos per neu a les comarques pirinenques
Valentina Raffio
Després d’uns dies marcats per un intens fred, Catalunya viu aquest dijous un nou canvi de temps. Segons apunten els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d’avui s’espera que els termòmetres es vagin recuperant a poc a poc fins a tornar a marcar valors normals per a l’època. En contrapartida, entre dijous i divendres s’espera que l’arribada de la nova borrasca Goretti, que descarregarà amb força al nord d’Europa, podria deixar ratxes de vent huracanat i temporals marítims en diferents punts del territori. Meteocat ha activat diversos avisos de nivell groc i taronja davant de ratxes que podrien superar els 80 km/h. Protecció Civil, per la seva banda, demana extremar les precaucions en totes les activitats a l’aire lliure.
Aquest dijous al matí hi ha diversos avisos per vent activats entre les comarques pirinenques i la zona litoral i prelitoral que engloba des del Barcelonès fins al Baix Camp i l’Anoia. Els avisos més severs per a aquesta franja es concentren al Penedès, on s’esperen vents huracanats de fins a 80 km/h. De cara a la tarda, els models indiquen que el vent s’estendrà per bona part del litoral i prelitoral, des del Vallès fins a l’Alt Camp. En la majoria de casos s’espera que el vent sigui de component nord i oest i que, en alguns punts, pugui donar lloc a ratxes molt fortes. L’Agència Estatal de Meteorologia també activa dos avisos de nivell groc per a dijous a l’Empordà i a la costa de Tarragona.
La situació es repetirà de cara a divendres, quan en alguns punts podria deixar registres encara més extrems que el dia anterior. Aleshores hi ha diversos avisos de nivell taronja activats a tot el territori. Al matí, els més severs s’estenen des de la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i l’Anoia, tot i que a moltes comarques veïnes com el Maresme i el Barcelonès també hi ha activats avisos de nivell groc. De cara a la tarda, el vent anirà estenent-se amb força per gran part de les comarques d’interior, fins al Ponent de Lleida i la Vall d’Aran.
Els models indiquen que aquest fenomen podria estendre’s com a mínim fins diumengea la matinada. De moment, els models es mostren incerts sobre què passarà després del pas de les borrasques Francis i Goretti, que s’han encadenat per deixar un inici d’any una mica convuls al cels catalans.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge