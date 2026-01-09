La Generalitat calcula que ingressarà 1.700 euros més per català amb el nou model de finançament
Amb aquests nous comptes, Catalunya hi sortiria guanyant, però no s'ha publicitat qui hi surt perdent
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya passarà a ingressar uns 1.700 euros addicionals per català a partir del 2027 si es materialitza el nou model de finançament. Si amb l’actual esquema percep uns 3.400 euros per habitant, després d’aplicar les noves normes i una vegada entrin en vigor, a partir del 2027 passaria a ingressar de l’Estat una xifra aproximada de 5.100 euros per poblador. Això, si el Govern i els seus aliats aconsegueixen prou recolzaments parlamentaris.
Així es deriva dels càlculs compartits entre el Govern i ERC, una vegada la vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, ha fet públic aquest divendres alguns detalls de la seva proposta per reformar el model de repartiment de fons, caducat des de fa més d’una dècada.
El nou model permetria a Catalunya una recepció immediata dels recursos recaptats per Hisenda, més incentius per practicar una política eficient contra el frau fiscal i absència, de moment, de recaptació de l’IRPF, entre d’altres.
«Població ajustada»
Una de les claus del sistema que presentarà formalment la setmana que ve Hisenda a les autonomies és un nou indicador, mitjançant el qual es calcularà, entre d’altres, com distribuir els fons.
L’han batejat com a «població ajustada» i permet adequar el volum d’ingressos que l’Estat transfereix a cada autonomia, no només en funció de la gent que viu allà, sinó també de les competències que la seva administració gestiona, el grau de municipis en risc de despoblació, si és una illa o no, el volum de nens, etc.
I sota aquest nou càlcul, Catalunya és un dels territoris que en surt beneficiat. L’Estat injectarà 20.975 milions d’euros dels seus fons a les autonomies, cosa que reforçarà els seus pressupostos i sacrificarà de la seva part iniciativa pròpia d’inversió.
D’aquest moment, a Catalunya li tocarien uns 4.685 milions d’euros extra. Un pressupost que implicaria un increment de recursos finalistes del 13%. La injecció, si aconsegueix superar les nombroses dificultats parlamentàries, seria significativa. No en va, equival pràcticament a tot el pressupost que destina la Generalitat a l’any a mantenir el sistema d’atenció primària, a la meitat del pressupost destinat a educació o 1,5 vegades els diners que destinen a polítiques socials.
Ni des d’Hisenda ni des de la Generalitat han volgut desglossar com queden els comptes per territoris. Sí que han publicitat que Catalunya hi surt guanyant, però no qui hi surt perdent. Sí que han aprofundit que el nou model retalla les desigualtats i si fins ara hi havia 1.500 euros de diferència per poblador entre el territori que més rebia i el que menys, ara l’esmentada bretxa es reduiria a 450 euros.
Diners a l’instant
Un altre dels elements que amb més grat han rebut a la Conselleria d’Economia del nou model no és només la quantitat de diners, sinó la seva disponibilitat. Actualment el finançament funciona mitjançant un esquema d’avançaments. L’Estat recapta i després transfereix a les autonomies, però no ho fa a l’instant, sinó en funció de la despesa projectada de cada territori i a un termini vista, si bé cada govern pot demanar a meitat d’any un avançament.
Ara el sistema canvia i aquelles administracions que així ho sol·licitin podran disposar immediatament dels recursos que Hisenda recapti en els seus dominis. Cosa que els permet ajustar millor el que van gastant en funció del que van ingressant i no exposar-se a correccions a posteriori i haver de manejar un criteri de prudència per si no acaben quadrant els números.
Pendents de l’IRPF i del dúmping fiscal
La proposta de sistema de finançament pactat entre el Govern i ERC recolza el seu eix en l’òptica dels ingressos tributaris i vehicula la injecció de recursos més gran a través d’una cessió de tributs més gran com l’IRPF, que fins ara es transferia un 50% i ara serà un 56,5%, i de l’IVA, ara el 50% i serà del 55%.
- Cada dia em veu un metge diferent
