Finançament autonòmic
Junqueras anuncia que Catalunya podrà gestionar el 78,5% del seu IVA, més que la resta de comunitats
Illa calcula presentar els pressupostos a final de mes després de desencallar l’IRPF al Congrés
Junqueras demana a Junts que doni suport al nou finançament: «Si el tomba, estarà deixant 4.700 milions en la caixa d’Hisenda»
El Govern espanyol proposa donar 21.000 milions més a les comunitats amb el nou model de finançament autonòmic
Quim Bertomeu
Una de les principals novetats del nou model de finançament presentat pel Govern de Pedro Sánchez és que elevarà el percentatge de la recaptació de l’IRPF i l’IVA que l’Estat cedeix a les comunitats, de l’actual 50% al 55% en l’impost de la renda i al 56,5% en el del valor afegit. Doncs bé, aquest dissabte el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat que, en el cas de Catalunya, la cessió sobre l’IVA s’elevarà un 22% més que a la resta de territoris fins a arribar al 78,5%.
Ho ha dit en un discurs davant el consell nacional del seu partit, la primera reunió d’aquest òrgan des que ERC va segellar amb Sánchez l’acord per al nou model. Junqueras ha al·legat que aquest diferencial respecte a la resta de comunitats és perquè Catalunya ha de lidiar amb competències que gairebé no té cap autonomia més. N’ha citat dues: la gestió de les presons i la gestió de la policia catalana, els Mossos d’Esquadra. Euskadi també té un cos policial propi, l’Ertzaintza, però disposa d’un finançament al marge del règim comú, un concert pel qual recapten i gestionen tots els impostos.
Aquesta especificitat en l’IVA per a Catalunya permet a Junqueras defensar que el nou sistema de finançament tindrà singularitats per a la comunitat catalana, un dels compromisos que ERC i el PSC van siggnar l’agost del 2024 a canvi d’investir l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa. També li permet defensar amb més munició el pacte aconseguit davant els sectors independentistes que el critiquen amb vehemència, com per exemple Junts i la CUP.
Més enllà d’aquesta qüestió sobre l’impost del valor afegit, Junqueras ha centrat el seu discurs a defensar el nou finançament davant dels dirigents i membres del seu partit, que a partir d’ara seran els encarregats de defensar el model a cada racó de Catalunya. Així, Junqueras els ha demanat que transmetin que el nou sistema és «molt important», perquè permetrà a Catalunya disposar de 4.686 milions d’euros més dels que rebia fins ara de l’Estat.
També ha advertit al Govern de Pedro Sánchez i al Govern de Salvador Illa que amb el que s’ha pactat fins ara no n’hi ha prou perquè ERC s’assegui a negociar els Pressupostos Generals de l’Estat i els de la Generalitat. El líder republicà ha dit que, per fer-ho, l’Executiu central ha d’assumir el compromís que Catalunya, en el futur, podrà gestionar íntegrament el seu IRPF. Aquesta és una qüestió pendent, però que, com explica aquest dissabte EL PERIÓDICO, està molt més avançada del que els seus protagonistes admeten en públic.
