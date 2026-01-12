Creu Roja atén 763 persones sense sostre durant l’onada de fred a Catalunya
Creu Roja ha atès un total de 763 persones sense sostre (707 homes i 56 dones) durant l’onada de fred a Catalunya, des de dissabte passat fins a la nit de dijous.
Durant aquests dies, s’han distribuït 336 manutencions als 27 municipis catalans on s’ha desplegat l’entitat, informa en un comunicat del divendres.
En el conjunt dels dispositius activats, tant d’albergs com de seguiment al carrer, hi han participat 308 persones (228 voluntàries i 80 tècniques) i 59 vehicles.
Formen part de les Unitats d’Emergència Social (UES) o de les Unitats Mòbils de Salut (UMS), integrades per voluntariat logístic, treballadors socials i socorristes que han atès persones sense sostre, oferint-los informació sobre la derivació a albergs d’emergència, mantes tèrmiques, sacs de dormir, begudes calentes, aliments i roba d’abric.
Barcelona, Girona i Tarragona
A la província de Girona, Creu Roja s'ha desplegat a l’Escala, Figueres, Girona, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. a Barcelona, Badalona, Barcelona ciutat, Berga, Cerdanyola del Vallès, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sabadell, Sant Joan Despí, Sitges, Vic i Viladecans; i a Tarragona, a Calafell, Coma-ruga, Llorenç del Penedès, Mont-roig del Camp, Salou, el Vendrell i Tarragona ciutat.
