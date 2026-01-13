Els Bombers de la Generalitat tanquen l'any 2025 amb més de 62.500 actuacions, un 9% més que el 2024
Els serveis més realitzats són salvaments, incendis urbans i assistències tècniques
Els Bombers de la Generalitat han tancat l'any 2025 amb el balanç de 62.639 actuacions urgents arreu del territori, un 9% més respecte a l’any 2024, en què es van fer 57.436 actuacions, i una xifra lleugerament inferior respecte al 2023, que es va tancar amb 64.415 serveis. Les categories amb més serveis realitzats són els salvaments (18.060), els incendis urbans (14.920) i les assistències tècniques (13.173). També s'han fet 10.498 serveis derivats de la mobilitat i s'ha actuat en 3.782 incendis de vegetació forestal, agrícola o urbana. El 2025 ha estat marcat per l'apagada, els episodis de pluja i vent i els grans incendis forestals. Les comarques de l'arc metropolità de Barcelona són les que concentren un nombre més elevat d’actuacions.
Concretament, la comarca on més s'ha actuat és el Vallès Occidental (8.534), seguida del Baix Llobregat (5.988), el Barcelonès (5.728), el Maresme (3.624) i el Vallès Oriental (3.454). Altres comarques amb un alt nombre d'actuacions són el Tarragonès (2.895), el Gironès (2.629), la Selva (2.594), l'Alt Empordà (2.541), el Baix Camp (2.102) i el Segrià (2.044).
Destaquen els grans incendis forestals que van afectar el país durant la Campanya Forestal. Els dos més destacats són els incendis de vegetació que es van produir el mes de juliol: a Torrefeta i Florejacs (Segarra), on dues persones van perdre la vida; i a Paüls (Baix Ebre), on durant les tasques d’extinció va morir un efectiu de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers de la Generalitat.
L'apagada elèctrica i episodis de fortes pluges
Entre els dies senyalats del 2025 hi ha el dia de l'apagada generalitzada, el 28 d'abril. Llavors els Bombers de la Generalitat van registrar 623 serveis, dels quals 352 van ser per salvaments i 168 per assistències tècniques. En la majoria de casos els Bombers van realitzar salvaments de persones atrapades en ascensors i assistències a persones amb mobilitat reduïda a residències de gent gran i en habitatges. També van assistir a passatgers de trens que havien quedat aturats per la manca de subministrament elèctric.
Com ja és habitual, la nit de la revetlla de Sant Joan és un dels dies de l'any en què els Bombers de la Generalitat realitzen més serveis. Concretament, el 2025 van atendre 1.209 serveis entre el 23 i 24 de juny.
Altres moments amb una alta concentració de serveis van ser derivats dels diversos episodis meteorològics greus. Així, el 21 de setembre, els Bombers van donar resposta a 426 avisos, en un episodi de fortes pluges. D’aquests avisos, destaquen diverses assistències i evacuacions de persones al massís de Montserrat, les quals havien quedat bloquejades per la tempesta. El servei més rellevant d’aquest episodi va ser el dispositiu de recerca per localitzar les dues persones, un home i el seu fill, que van perdre la vida en veure's arrossegades per l'increment sobtat de la riera de Mediona.
Les comarques de les Terres de l'Ebre van viure, l'any passat, diversos episodis meteorològics greus. El primer fou el 29 de setembre. Aquest dia, davant la previsió de fortes pluges, els Bombers van reforçar el seu dispositiu operatiu en aquestes comarques, i hi van desplaçar vehicles d’altres Regions d’Emergències on no hi havia risc, així com efectius de les unitats GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), i un helicòpter. També van instal·lar-hi el Centre de Comandament de Bombers per coordinar el dispositiu operatiu i les incidències derivades de l’episodi. Durant la nit, van atendre 44 avisos relacionats amb la pluja.
En un nou episodi de pluja que va afectar les Terres de l'Ebre, els Bombers van atendre, el 12 octubre, 446 serveis, sobretot a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, on van treballar en 368 i 78 serveis respectivament, i van resoldre els serveis més urgents, sobretot rescats de persones que havien quedat atrapades per l'aigua o esgotaments d'aigua en baixos, garatges i locals.
Per un nou episodi de vent, el 23 d'octubre, els Bombers van atendre 1.036 avisos. En aquest cas, la comarca del Vallès Occidental va concentrar la majoria dels serveis urgents. Aquest dia, a més, van treballar en 4 incendis de vegetació, que van atacar amb molta contundència precisament pel risc afegit del vent: a Rubió (Anoia), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Aiguamúrcia (l'Alt Camp) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental).
