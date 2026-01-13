Els incentius fiscals per als propietaris aviven les picabaralles entre Sánchez i Díaz
El president anuncia bonificacions del 100% de l’IRPF als propietaris que mantinguin el preu al renovar el lloguer / Sumar rebutja donar "premis" per una cosa que considera que ha de ser obligatòria
Iván Gil
El debat entre els socis de Govern per evitar pujades abusives de lloguers davant els 600.000 contractes que vencen aquest any, i que afecten 1,6 milions de persones, no ha aconseguit desencallar-se i Pedro Sánchez va optar per donar llum verda ahir a una proposta unilateral del Ministeri d’Habitatge, sense el vistiplau de Sumar. Es tracta d’un decret en el qual, entre altres mesures, s’inclourà una bonificació fiscal del 100% de l’IRPF per als propietaris que optin per renovar els lloguers sense apujar-ne el preu, com va anunciar ahir el president del Govern, acompanyat de la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez. Un anunci per sorpresa, del qual ni tan sols eren coneixedors ministres socialistes de l’Executiu i del qual es va avisar el soci minoritari poc abans de fer-lo, "pràcticament alhora", segons denunciaven ahir aquests últims.
Des de l’espai que lidera Yolanda Díaz s’hi oposen al considerar que la pròrroga dels contractes ha de ser obligatòria i no a canvi d’un "premi fiscal" als propietaris. Podem també va anticipar el seu rebuig pel mateix motiu. A la Moncloa tanquen la porta a aquestes exigències i argumenten que han mirat d’encaixar-les. La seva conclusió és que obligar els propietaris a limitar els preus, sense que es faci dins del marc de la llei d’habitatge i la declaració prèvia de zones tensionades, de manera temporal, no té garanties jurídiques. És més, aquestes mateixes fonts apuntaven ahir amb rotunditat que intervenir el mercat del lloguer seria "inconstitucional". Els informes sol·licitats a l’Advocacia de l’Estat així ho adverteixen, de manera que els socialistes han decidit tirar cap endavant malgrat el risc que pugui decaure el decret al Congrés.
En contra d’aquesta tesi està Sumar, decidit a mantenir l’estira-i-arronsa per negociar una pròrroga obligatòria dels contractes, tot i que s’aprovi de manera retroactiva. Els socis minoritaris del Govern argumenten que la mesura és possible i diuen que ja hi va haver precedents tant en l’escut social aprovat arran de la pandèmia, en què es va aprovar una moratòria de contractes de lloguer, com en el decret contra els efectes inflacionistes de la guerra d’Ucraïna, en què es va aprovar un límit en les pujades del lloguer.
L’anunci de Sánchez va caure com una galleda d’aigua freda en el soci minoritari de coalició, que negocia amb l’ala socialista mesures sobre habitatge des de l’octubre, i és per això que alguns van considerar l’anunci com una "deslleialtat". Fins ara, Habitatge ha rebutjat aquesta pròrroga genèrica, tot i que en la taula de negociació el ministeri socialista sí que es va obrir en algun moment a aplicar una mesura d’aquest tipus per a determinats col·lectius, com els vulnerables, segons van traslladar per part de Sumar fonts coneixedores de las converses a EL PERIÓDICO.
Fort malestar
Les polítiques d’habitatge són origen d’un fort malestar en les files de Díaz cap a l’ala socialista del Govern des de començaments de mandat, i han provocat algun dels xocs més forts de la legislatura, des del rebuig de la llei del terreny fins a la petició de cessament de la ministra d’Habitatge o el rebuig de les ajudes per impagament als propietaris que el PSOE va pactar amb Junts. Però la situació va fer ahir un salt qualitatiu amb l’anunci del president del Govern.
L’enuig es va personificar aquesta vegada en el titular de Drets Socials, Pablo Bustinduy, especialment molest, segons figures pròximes al ministre. Ell és qui lidera les converses per part de Sumar amb Habitatge. En declaracions als mitjans, va deixar clar que hi havia "marge de negociació" i va celebrar que el PSOE "reconeix per fi la necessitat d’intervenir de manera urgent per posar ordre en el mercat del lloguer", tot i que va rebutjar qualsevol possibilitat de suport a la mesura plantejada pel president.
A les diferències purament polítiques s’hi va sumar la falta de comunicació, després que el soci minoritari del Govern s’assabentés de les mesures "a través dels mitjans de comunicació". Això va coure especialment en Sumar. Aquesta mateixa setmana, els socis de Govern preveien mantenir una nova reunió per continuar negociant en matèria d’habitatge.
En la coalició de Yolanda Díaz es malicien amb la possibilitat que ni tan sols la titular d’Habitatge, Rodríguez, estigués al corrent de les mesures. Diferents veus de la coalició van coincidir a atribuir l’anunci a un intent per controlar l’agenda informativa, per deixar enrere els debats interns del PSOE entorn de l’ordinalitat. Fins i tot hi ha qui trobava operacions similars: "¿On és el debat sobre el canvi d’hora?", ironitzaven.
Van criticar també la "malaptesa" de la Moncloa a l’hora de plantejar el debat, ja que veuen un "error de càlcul" proposar una mesura sense cap suport. "Creien que ens empassaríem el gripau, però això és inassumible", va resumir un dirigent de la coalició. Si en altres ocasions ha existit debat sobre com abordar les disputes internes del Govern, aquesta vegada en Sumar la posició ha sigut tancada, i el rebuig de les bonificacions fiscals, rotund.
Les mateixes fonts avançaven que l’anunci de Pedro Sánchez "no té recorregut parlamentari" i està en "la via morta". Sumar i Podem ja s’hi han oposat, mentre el PNB i Coalició Canària acostumen a ser reticents a aquest tipus de mesures i Junts creu que la regulació d’habitacions de lloguer envaeix el marc competencial autonòmic.
Sense al·ludir al debat intern, Sánchez va argumentar la necessitat de no posposar més en el temps aquesta mesura. "Aquí hi ha un fet cert, que no és un número, és una data. Aquest any, més d’1,5 milions de llars veuran com s’han d’actualitzar els seus contractes de lloguer", va dir, al preguntar-li per les crítiques de Sumar durant una roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, després de reunir-se amb ell a la Moncloa.
