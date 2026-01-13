Sondeig del GESOP
Enquesta: El 53% dels catalans serien partidaris de tenir un exèrcit en cas d’independència
Dos de cada tres ciutadans recolzarien que aquest hipotètic exèrcit català participés en missions de pau i el 54%, l’entrada d’un estat català a l’OTAN
Jose Rico
Una enquesta elaborada pel GESOP per a la Societat d’Estudis Militars (SEM), un col·lectiu nascut de la sectorial de defensa de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), conclou que el 52,8% dels catalans serien partidaris que Catalunya disposés de forces de defensa en cas de convertir-se en un país independent, mentre que el 37,5% no hi estaria d’acord. Aquesta associació independentista publica des del 2017 un sondeig anual sobre política de defensa i aquest 52,8% assolit el 2025 representa el percentatge més alt de favorables a la creació d’un exèrcit català «equiparable al d’altres països europeus similars a Catalunya», però sempre en l’escenari d’una hipotètica secessió.
De fet, l’estudi, amb un treball de camp efectuat a partir de 1.601 entrevistes del 27 d’octubre al 6 de novembre del 2025, situa els enquestats davant la premissa que Catalunya s’ha convertit en un estat independent i els planteja tres preguntes relacionades amb la política de defensa en aquest eventual escenari. Així doncs, l’alt percentatge de partidaris d’un exèrcit català s’explica pel fet que molts catalans no independentistes recolzarien la creació d’unes forces de defensa en cas de secessió, un escenari ara mateix irreal. Només en dues ocasions aquest suport ha superat la meitat de l’electorat: 51% el 2021 i 52,8% el 2025. L’últim any, els partidaris han pujat 3,4 punts i els detractors han baixat 2,6 punts.
Per segments socials, els més partidaris d’un exèrcit català serien els votants més joves, de 16 a 29 anys (67,9%), els que tenen el català com a llengua habitual (62,5%), els que es declaren de centredreta (61,8%) i els que se senten només catalans (64,7%) i més catalans que espanyols (61,9%). I per electorats, el suport més elevat, tot i que amb percentatges dispars, es dona entre els votants de Junts (73,4%), Aliança Catalana (66,2%) i ERC (59,6%). Però també destaca l’alt suport que obté la idea entre els que voten Vox (48,9%), el PSC (48,5%), els Comuns (44,3%) i la CUP (41%), fet que explica que la mitjana en el conjunt dels catalans superi el 50%. Els electors del PP en són els menys favorables, amb un 34,2%.
Missions de pau i l’OTAN
Preguntats per la participació d’aquest hipotètic exèrcit d’una Catalunya independent en missions internacionals de pau, el 65,8% dels enquestats estarien d’acord (una dècima més que l’any anterior) i el 25,9%, en contra contrari (una dècima menys). En aquest cas, es tracta del segon percentatge de suport més baix de tota la sèrie. Els que més defensarien aquesta idea serien els que se senten més catalans que espanyols, els que es declaren d’esquerres i els votants d’ERC i Junts.
Respecte a l’ingrés de Catalunya a l’OTAN en cas d’independència, el 53,7% hi seria favorable (3,4 punts més que l’any anterior) i el 35,3% hi estaria en contra (1,1 punts més). És el segon millor percentatge de suport de tota la sèrie. Els menors de 30 anys, els que es declaren de centre i centreesquerra i els votants d’Aliança Catalana serien els més partidaris d’aquesta eventual entrada a l’Aliança Atlàntica.
