La Generalitat vol frenar el tràfic il·legal d'ocells cantaires
S'obligarà els amos a acreditar que els ocells han nascut en captivitat
Guillem Costa
La Generalitat pretén aprofitar una eventual aprovació dels pressupostos per mirar de posar ordre en la situació, plena d’irregularitats, en què es troben la gran majoria dels ocells cantadors engabiats a Catalunya i utilitzats per a concursos de cant i exhibicions. L’avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres que acompanya l’esborrany dels comptes catalans, un document que sovint es fa servir per promoure canvis legals no relacionats directament amb els pressupostos, inclou una modificació legal que implicarà més exigències per als ocellaires.
En concret, s’obligarà als posseïdors d’ocells de la família dels fringíl·lids a acreditar que l’individu en qüestió ha nascut en captivitat i que no ha arribat a les seves mans de manera il·legal. Fa 10 anys es va prohibir la captura en llibertat de caderneres (Carduelis carduelis), verderols (Chloris chloris), pinsans (Fringilla coelebs) i passerells (Linaria cannabina). Com a alternativa perquè les societats d’ocellaires mantinguessin la seva activitat, es va plantejar l’opció de la cria a casa dels aficionats. Per a això, es requeria un carnet de criador, un document bastant senzill d’obtenir. Després s’entregaven unes anelles d’una mida específica que, en teoria, només es poden col·locar a la pota de l’ocell quan encara és molt jove. D’aquesta manera, l’activitat de les entitats del sector podia prosseguir.
El problema és que el nombre de criadors reals és molt reduït si es compara amb el volum de federats que compten amb llicència. Aconseguir que aquestes aus es reprodueixin en captivitat és complicat i la realitat, detallen els Agents Rurals, és que molts aficionats obtenen ocells procedents del furtivisme i el tràfic il·legal. No obstant, en moltes ocasions, els col·loquen una anella per "blanquejar-los" i simular que han sigut criats aquí.
La idea de la Generalitat és disposar d’una fotografia més precisa sobre la situació actual d’aquestes aus. A partir que entri en vigor la nova disposició, els propietaris tindran sis mesos per comunicar al Departament de Transició Ecològica el nombre d’exemplars nascuts suposadament en captivitat. S’haurà d’incloure en la notificació un certificat veterinari i dades com la data de naixement, els progenitors, el número d’anella i una imatge de l’ocell.
Fonts de Transició Ecològica assenyalen a aquest diari que, davant el "descontrol", cal "posar ordre", després que la cria en captivitat no hagi funcionat i que el tràfic d’ocells no s’aturi, amb més de 30.000 animals introduïts il·legalment cada any a Catalunya –dades que responen tan sols als fraus detectats i, per tant, suposen únicament la punta de l’iceberg. En el dia d’avui, en molts casos, no queda clar qui és el titular de cada ocell ni quantes anelles existeixen en situació regular. Cal esmentar que, a més de les anelles expedides per la Generalitat, la federació catalana de caça també facilita anelles als ocellaires.
Potenciar la cria en captivitat
Una vegada s’hagi aplicat aquesta nova norma i s’estabilitzi l’activitat de les societats dedicades a aquesta afició, la intenció de l’Executiu català és redactar un nou decret que potenciï la cria en captivitat i que posi límit a l’activitat irregular de tràfic d’ocells.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines