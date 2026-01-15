Aterratge d’emergència al Prat
Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge que explotaria una bomba
La usuària va veure l’avís quan es va connectar al wifi de l’aparell i la tripulació va activar les alertes
Un avió de Turkish Airlines aterra d’emergència a l’aeroport de Barcelona-el Prat per amenaça de bomba
Marta Català
Una passatgera del vol de la companyia turca Turkish Airlines procedent d’Istanbul que aquest dijous al matí ha fet un aterratge d’emergència a l’aeroport de Barcelona-el Prat a causa d’una suposada amenaça de bomba, es va connectar al wifi de l’avió i va veure que un passatger tenia un nick que deia en anglès: «explotarà una bomba a les 9.30», segons han informat a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts de la investigació
Aquesta dona va alertar ràpidament la tripulació i en un primer moment, seguint els protocols de seguretat i emergència, es va decretar un Mayday, nivell d’alerta que després va baixar a la categoria de Pan Pan, un senyal internacional d’urgència de menys intensitat.
La Guàrdia Civil, al capdavant de la investigació, tenen previst entrevistar, juntament amb la Policia Nacional, tots els passatgers del vol.
