Una dona denuncia una agressió sexual en grup a Navàs

La policia ha interrogat els homes i manté oberta la investigació per recollir més informació sobre el cas

Una comissaria dels Mossos d’Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Eduard Font Badia

Navàs

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una denúncia per una suposada agressió sexual d'un grup d'homes a una dona la matinada del dia 9 al 10 de gener a Navàs. La policia ha interrogat els presumptes implicats i manté el cas obert amb l'objectiu de recollir el màxim volum d'informació possible.

El relat de la dona ha estat el desencadenant de les perquisicions. Segons ella, va patir una agressió de caràcter sexual en aquesta població del Bages. En conèixer la identitat dels homes, els Mossos van voler escoltar la seva versió dels fets. Malgrat que la indagació segueix el seu curs, no consta que s'hagi practicat cap detenció

Els efectius estan actuant amb la màxima prudència i aplicant totes les garanties per respectar els drets de les persones que presumiblement van viure aquest episodi. Com és habitual en aquestes situacions, els Mossos recopilaran tantes proves com els sigui possible per esbrinar què va passar aquella matinada.

