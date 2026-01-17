Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa, ingressat a l'hospital després de patir una indisposició mentre practicava esport

El president es troba en bon estat mentre comproven si pateix una afectació muscular

El president de la Generalitat, Salvador Illa, a Palau

El president de la Generalitat, Salvador Illa, a Palau / ACN

ACN

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat hospitalitzat aquest dissabte després de patir una indisposició mentre practicava esport. Fonts del Govern han explicat que Illa es troba en bon estat i que li estan fent proves per valorar si pateix una afectació muscular. Conegut corredor, el president tenia previst de participar en la mitja marató de Granollers de demà diumenge.

